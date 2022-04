Mannen ble pågrepet uten dramatikk ved Modum politistasjon ca. klokken 0.15 der han frivillig hadde møtte opp, skriver politiet i en pressemelding.

Odd Skei Kostveit er politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Vilde Jagland / NRK

– Det var mannen selv som like over midnatt meldte fra om hendelsen. Kvinnen var i live da ambulanse kom fram til stedet, men skadene var såpass omfattende at hun døde, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

Starter teknisk etterforskning

Mannen har gitt en kort forklaring til politiet.

– Vi ønsker å få gjennomført et avhør av ham så fort som mulig. Han har fortalt om hendelsen og knytter seg til stedet.

Politiet vil i løpet av morgentimene starte teknisk etterforskning og tar sikte på et innledende avhør av mannen. Han vil også få oppnevnt forsvarer i løpet av tirsdagen.