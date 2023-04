Mann pågrepet etter brann i Nannestad

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene mistenkt for å ha startet en brann i et leilighetskompleks på Nannestad.

Et vitne så mannen tenne på bygget før han kjørte avgårde i en bil. Politiet oppdaget bilen på E16, der mannen skal ha kastet en bensinkanne ut fra vinduet og nektet å stanse.

Politiet fikk deretter stanset trafikken på E6 ved Skedsmovollen, og stilt seg slik at de fikk stanset mannen, som endte ferden med å kollidere i en annen bil. Ingen ble skadet i kollisjonen.

– Der kom han byksende ut av bilen med en softgun, altså en tro kopi av et våpen, i hendene. Men patruljene fikk kontroll på han ganske umiddelbart, sier operasjonsleder Gisle Sveen.

Mannen er kjent for politiet fra før, og Sveen utelukker ikke at det blir flere siktelser mot mannen etter hendelsen.

Brannvesenet har nå kontroll på brannen, som er i et leilighetskompleks i Nannestad.

– Vi jobber fortsatt med å slukke. Det er en brann som har startet i boder på endeveggen av leilighetsbygget, men det ser ut som vi har fått stoppet spredningen før den gikk inn i leilighetene, sier Roger Andersen, vaktleder i Øst 110-sentral.

Beboerne er evakuert, og det skal ikke være noen inne i bygget.

Brannvesenet tar likevel et søk gjennom bygget for å forsikre seg om at alle er ute.