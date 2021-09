Mann omkom i trafikkulykke

En mann i 30-årene fra Oslo-området døde etter en trafikkulykke mellom en lastebil og en bil på fylkesvei 170 øst for Korsmoveien i Aurskog onsdag ettermiddag. Pårørende er varslet.



Politiet har foretatt en rekke avhør etter dødsulykken. Vitneopplysninger tyder på at personbilen som avdøde kjørte, muligens har kommet over i motgående kjørefelt, men dette undersøkes nærmere, ifølge politiet.



Det var en utenlandsk mann i slutten av 30-årene som kjørte vogntoget. Han er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og må ta en blodprøve. Politiet har foreløpig ikke beslaglagt mannens førerkort.



Politiet er i ferd med å avslutte undersøkelser på stedet, og veien vil bli åpnet igjen om ikke så lenge.