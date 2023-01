Mannens pårørende er varslet.

– Mannen ble påkjørt av en bil i forbindelse med at han sto utenfor bilen og delvis i veibanen, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Tommy Eriksen i Sør-Øst politidistrikt sier til NTB at to personer ble påkjørt. De sto delvis i veibanen og diskuterte etter en trafikal uenighet mellom dem, opplyser han.

– Bilen som kom kjørende, så dem for seint og traff dem, sier Eriksen.

Hva de to diskuterte er fortsatt ukjent, men politiet sier til NRK at det skal ha dreid seg om trafikale forhold og lysbruk.

– Det var dessverre vanskelig for bilisten som kom kjørende å stanse eller svinge utenom, sier Eriksen til NRK.

Bilene til de to personene som ble påkjørt skal ikke ha stått i veibanen.

Politiet forteller at det var svært glatt på ulykkesstedet. Foto: Ole Edvin Tangen

Bilfører svært preget

– Bilføreren som kjørte på de to, er siktet og førerkortet er beslaglagt. Det skal bli tatt prøver for å avdekke om personen var påvirket, sier Eriksen.

Den siktede føreren er svært preget av det som har skjedd.

– Vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell, sier Eriksen som omtaler hele hendelsen som tragisk.

Politi og krimteknikere har jobbet på ulykkesstedet natt til lørdag. Eriksen forteller at både sporsikring og avhør er gjennomført, og at det nå er etterforskning som tar over ansvaret.

Bilføreren er siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Den andre personen som ble påkjørt ble ivaretatt av helsepersonell på stedet. Han har skader i et bein, men det ser ikke ut til å være alvorlige skader, ifølge politiet.

70-sone og svært glatt

Det er 70-sone på riksvei 350 der ulykken skjedde. Politiet forteller at det var svært glatt på stedet.

Ulykken skjedde på Askveien. Veien var lenge stengt, men ble åpnet igjen klokken 04 i natt, melder Ringerikes Blad.