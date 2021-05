Drapet skjedde i ekteparets felles bolig i Moss rett før klokken 19.00 den 18. august i fjor.

Ifølge tiltalen tok mannen livet av kona ved å stikke og hugge henne flere titalls ganger med kniv og øks.

Den 73 år gamle kvinnen døde etter kort tid av store skader i hodet og brystet.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til tiltalen onsdag.

Varslet selv om drapet

Det var bare avdøde og mannen som var til stede i boligen da politiet ankom. Det var mannen som selv varslet politiet.

Han ble raskt pågrepet og siktet for drapet.

Advokat Sille Heidar forsvarer mannen som er tiltalt for drap. Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Mannen har i avhør forklart at han ikke husker drapet.

– Han forteller at han ikke forstår hva som har skjedd, sa hans forsvarer Sille Heidar til NRK dagen etter drapet.

Hun påpekte samtidig at mannens helse var svekket, og at han ville bli nærmere undersøkt av sakkyndige.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Heidar onsdag.

Den 73 år gamle kvinnen ble funnet død i parets felles bolig på Glassverket i Moss i august i fjor. Foto: Julie Nilsen / Privat

– Ingen tvil om at han var tilregnelig

Konklusjonen fra de sakkyndige er at tiltalte var tilregnelig på tidspunktet for drapet, skriver Moss Avis.

– De rettspsykiatriske sakkyndige har gjennomført en svært grundig undersøkelse av siktede, og konklusjonen levner etter deres oppfatning ingen tvil om at han var tilregnelig både på tidspunktet for gjerningen og i tiden etterpå, sa politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til avisen i november i fjor.

Svarholt har uttalt at det ikke er funnet noen medisinsk forklaring på at mannen ikke husker å ha begått drapet, men at de ikke utelukker at det kan være en forsvarsmekanisme.

Saken går fra 22. til 25. juni i Søndre Østfold tingrett i Moss.