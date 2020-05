Mann i 30-årene funnet død i bil: Mann i 40-årene siktet for drap

Den avdøde mannen i 30-årene ble meldt savnet onsdag kveld.

Torsdag morgen, rundt klokken 05.30, ble mannen funnet i en bil av en politipatrulje. Bilen stod parkert ved en parkeringsplass utenfor en Maxbo-butikk i Nittedal.

– Han ble konstatert død på stedet. Hans pårørende ble varslet torsdag morgen, sier politiadvokat Aud Gravås i en pressemelding.

Politiet opplyste samtidig at en mann var pågrepet i saken. I en oppdatering torsdag formiddag melder politiet at mannen, som er i 40-årene og bosatt i Nittedal, er siktet for drap.

OVERVÅKNINGSKAMERAER: Det er flere overvåkningskameraer ved parkeringsplassen utenfor Maxbo-butikken som kan ha plukket opp hva som har skjedd. Foto: NRK

– Motiv og bakgrunn for hendelsen er noe av det politiets etterforsking skal søke å avdekke. Av hensyn til etterforskingen og faren for bevisforspillelse er det for tidlig å gi noen detaljer i dag, sier Gravås.

Det er overvåkningskameraer utenfor Maxbo, der bilen med den avdøde ble funnet. Politiet jobber fortsatt på stedet.

Forsvarer: – Ikke snakket med klienten

Den siktede mannen i 40-årene er fraktet til Lillestrøm politistasjon, der han vil bli avhørt i løpet av dagen, opplyser politiet.

– Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke gå inn på hva som er fremkommet i avhør eller flere detaljer i etterforskningen så langt, sier politiadvokat Gravås.

Politiet har opplyst at avdøde og siktede har en «ikke-familiær relasjon», men ønsker ikke å kommentere forholdet mellom de to nærmere.

Advokat Cato Johannessen er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen.

Da NRK snakket med Johannessen like før klokken 10, var han på vei til Lillestrøm politistasjon for snakke med klienten og bistå han under avhøret.

Forsvareren sa da at han ikke hadde fått noen dokumenter eller snakket med mannen ennå, og derfor ikke visste så mye om saken.

Det er foreløpig ukjent hvordan mannen stiller seg til drapssiktelsen.

Politiet jobber på stedet der den døde mannen ble funnet. Foto: Bård Nafstad / NRK

Sperret av boligområde

I forbindelse med etterforskningen er det også sperret av et område rundt et bolighus i Nittedal. Politiet har også satt opp et telt ved bilen til den avdøde, der det nå gjennomføres krimtekniske undersøkelser.

KRIMTEKNIKERE PÅ PLASS: Krimteknikere har ankommet et avsperret område i Nittedal. Foto: Intisaar Ali/NRK

Da NRK var ved parkeringsplassen rundt klokka halv ni, var store deler av parkeringsplassen sperret av.

– Politiet gjør torsdag formiddag undersøkelser på to separate adresser i Nittedal. Adressene er knyttet til stedet avdøde ble funnet, samt den siktedes bolig, sier Gravås.

Innsatsleder Torgeir Killi Haugstad. Foto: Bård Nafstad / NRK

Politiet har ikke ønsket å kommentere hvem som meldte den avdøde mannen savnet.

– Mannen ble meldt savnet i går, og med bakgrunn i etterforskningen som vi har foretatt gjennom natten, så ble han funnet på baksiden av bygget her, sier innsatsleder Torgeir Killi Haugstad til NRK.

Politiet har sperret av et større område rundt Maxbo-butikken der den døde mannen ble funnet. Foto: Bård Nafstad / NRK