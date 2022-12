Mann funnet død i Drammen- en person siktet

Operasjonsleder Tommy Eriksen i Sør-Øst politidistrikt bekrefter til NRK at en mann i 50-årene sitter i avhør og er siktet i saken. Ifølge NTB er mannen siktet for voldsutøvelse.

– Vi fikk melding klokka 9.15 om en observasjon gjort av en nabo av en død mann liggende utendørs, sier Eriksen.

Mannen ble funnet delvis nedsnødd utenfor et hus i bydelen Bragernes i Drammen.

Politiet gjør nå tekniske og taktiske undersøkelser i forbindelse med dødsfallet.

Politiet undersøker nå om det er videoovervåking i området mannen er funnet.

Slåsskamp i går kveld

Et vitne skal ha sett de to i slåsskamp i går kveld, og det er basert på dette at mannen i 50-årene er siktet. Politiet sier videre at de to har en mulig relasjon.

Mannen i 50-årene er foreløpig kun siktet for vold opplyser politiet til NRK.

Det var Drammens Tidende som først meldte om funnet av mannen.

