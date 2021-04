Mann funnet død etter brann

I 05.30-tiden torsdag meldte politiet om brann i Nes.

Jourhavende jurist Behreng Mirzaei sier til NRK at en mann i 40-årene er funnet død og at det er uklare omstendigheter rundt hva som har skjedd.

UKLARE OMSTENDIGHETER: Jourhavende jurist Behreng Mirzaei sier til NRK at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Saken etterforskes derfor som et mistenkelig dødsfall. Krimteknikere er på stedet.

– Vi har startet en etterforskning og krimteknikere er på stedet. Det betyr ikke at det nødvendigvis har skjedd noe kriminelt, men vi kan ikke utelukke det enda.

NEDBRENT: De to boligbyggene har brent helt ned. Foto: Vegard Erstad

Mirzaei understreker til NRK at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd, men at de etterforsker flere mulige hypoteser. Pårørende er varslet.