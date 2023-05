Sør-Øst politidistrikt har siden juni i 2022 etterforsket en person fra Drammens-området for voldtekt av barn under 14 år over internett.

– Mannen har sittet pågrepet siden 28. juni 2022, skriver de i en pressemelding.

Mannen er siktet for flere tilfeller av voldtekt og grov voldtekt av barn under 14 år og forsøk på å få barn til å ha seksuell omgang med seg selv. Politidistriktet understreker at siktelsen er foreløpig, og at den kan bli utvidet.

– Fysisk voldtekt er likestilt med voldtekt på internett, skriver Sør-Øst politidistrikt i pressemeldingen.

– Voldtektene er grove fordi det legges vekt på de fornærmedes lave alder, sier politiadvokat Jeanette Skaare-Sivertsen.

Hun jobber ved Sør-Øst politidistrikt sin Darkweb-gruppe, som etterforsker seksuelle overgrep mot barn som begås på internett.

Har utgitt seg for å være en mindreårig jente

Skaare-Sivertsen sier det er en svært omfattende og alvorlig sak, men at den dessverre ikke er enestående.

– Handlingsmønsteret er noe vi ser ofte, forklarer hun.

– Den siktede mannen har stort sett utgitt seg for å være en mindreårig jente som gjør seksuelle handlinger med seg selv. Han har lurt barn til å tro at det er en ekte jente og fått barna til å gjøre seksuelle handlinger tilbake. I de tilfellene han har fått til dette har han tatt skjermopptak og lagret de på sin datamaskin, sier politiadvokaten. Siktede har benyttet nettstedet Omegle for å gjennomføre handlingene, legger hun til.

Darkweb-gruppa i Sør-Øst politidistrikt har gjennomgått ca. 500 ulike skjermopptak og totalt ca. 115 timer med film for å identifisere barna og de straffbare handlingene.

– Totalt er det snakk om 50 ulike fornærmede i saken, forteller Skaare-Sivertsen.

Gjennomsnittsalderen på barna er 10,7 år, sier hun og legger til at de fornærmede barna er fra Norge, Sverige og Finland.

Siktede erkjenner straffskyld

Anders Green er mannens forsvarer. Bildet er tatt i forbindelse med en annen rettssak. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Siktede erkjenner straffskyld, sier hans forsvarer, advokat Anders Green, til NRK.

Saken er under etterforskning fortsatt skal ferdigstilles til påtale før sommeren.

– Han samarbeider med politiet og er lei seg og fryktelig skamfull over det han har påført de fornærmede, sier Green.

Green forteller at han ikke kan gå inn på detaljer rundt saken.

– Han er forberedt på å ta den straffen som retten finner riktig og rimelig, i forhold til de forholdene han til syvende og sist blir tiltalt for, forklarer Green.

– Han har sittet lenge i varetekt. Hva tenker han om det?

– Nei, det er jo en konsekvens av de handlingene han har erkjent å ha gjort, og det er noe han tar til etterretning.

Bistandsadvokat for ofrene, Vibeke Gjone Bille, sier til NTB at hun ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.