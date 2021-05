Store styrker fra politiet rykket sent mandag kveld ut til et område i Halden sentrum etter meldinger om en alvorlig voldshendelse.

Inne i en leilighet fant de en mann i 40-årene. En kvinne i 40-årene ble pågrepet på åstedet.

Tirsdag ettermiddag bekrefter politiet overfor NRK at den siktede og den avdøde er bror og søster. Politiet mener at drapsvåpenet er en kniv.

Ett familiemedlem ble vitne til drapet inne i leiligheten. Etter det NRK får opplyst skal dette vitnet ha løpt ut på verandaen og ropt etter hjelp.

Den siktede kvinnen erkjenner straffskyld.

– Hun har det selvfølgelig fryktelig vanskelig. Hun har avgitt forklaring i dag, og jeg betegner det som at hun samarbeider godt med politiet, sier kvinnens forsvarer Kristin Morch.

Forsvareren sier til NRK at hun ikke ønsker å si noe om kvinnens motiv for drapet.

– Avhøret av henne er ikke ferdig ennå, sier Morch.

Har kontroll på antatt drapsvåpen

Kvinnen i 40-årene ble pågrepet på stedet, uten dramatikk, mandag kveld.

Etter det NRK får opplyst har søskenparet bodd i leiligheten siden i fjor. Naboer sier at det aldri har vært noe støy eller bråk derfra tidligere, og politiet bekrefter at verken avdøde eller siktede er kjenninger av politiet.

Krimteknikere har jobbet i leiligheten natt til tirsdag. Foto: Johnny Larsen

Krimteknikere har jobbet i leiligheten i Halden sentrum gjennom natten. De har også gjennomført rundspørringer i området.

Politiet har kontroll på det de mener er drapsvåpenet – en kniv.

– Etterforskningen av hendelsen vil fortsette i tiden som kommer med ytterligere avhør og tekniske og taktiske etterforskningsskritt, opplyser påtaleansvarlig Anders Svarholt i Øst politidistrikt.

Det var akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som meldte fra til politiet om hendelsen. Det skal ha vært den siktede kvinnen som selv varslet til nødetatene.

Sjokkerte naboer hørte rop om hjelp

En nabo fortalte mandag kveld til NRK at hun hørte desperate rop om hjelp.

– Jeg hørte skriking og rop om hjelp. Det hørtes ut som en kamp på liv og død. Et øyeblikk etter var politiet her. De tok seg inn i leiligheten med skjold.

Også et annet øyenvitne sier til NRK at en person ropte høyt og tydelig etter hjelp like før politiet kom.

Tirsdag er nabolaget i sentrum av Halden i sjokk.

– Man forventer ikke at det skal skje et drap i lille Halden, sier en kvinne til NRK.