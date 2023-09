Mann dømt for vold mot Per Sandberg

Den 30. desember i fjor ble Per Sandberg utsatt for vold og trusler i Halden.

Sandberg fikk hjernerystelse, hevelse og skrubbsår etter å ha blitt slått med knyttet neve i ansiktet. Han mistet også bevisstheten etter hendelsen.

Nå er en 25 år gammel mann dømt til syv måneders fengsel av Søndre Østfold tingrett.

Han må også betalte Sandberg 10.000 kroner i oppreisning.

Mannens forsvarer Cathrine Anahi Bang sier til NRK at dommen blir anket.

Det var VG som først skrev om dommen.

Uro ved stengetid

Per Sandberg og hans tidligere kjæreste Bahare Letnes åpnet Grand Bar i Halden i 2020. I 2022 startet de for fullt med hotelldrift i tillegg.

– Vi synes det er gøy å drive bar i Halden, men dette trekker ned gleden. Vi har mange gode gjester, men iblant kommer det sånne drittsekker, har Sandberg tidligere sagt til NRK.

Sandberg ble utsatt for vold under stengetid på Grand Bar i Halden. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge dommen skal det ha oppstått uro ved utgangsdøren ved stengetid 30. desember. Sandberg ble slått i ansiktet med knyttet neve under en konfrontasjon med 25-åringen.

25-åringen skal også ha lagt en arm rundt halsen til Sandberg bakfra.

I etterkant av hendelsen besvimte Sandberg på bakrommet, og han ble sendt med ambulanse til Sykehuset Østfold.

Truet politiet

Da politiet kom til stedet ble de truet av 25-åringen. Mannen skal ha sagt at han skulle skyte både politiet og Sandberg.

Mannen forsøkte også å bite en politimann.

I tingretten ble han dømt for vold og trusler mot politiet. Han er også dømt for seksuelt krenkende adferd mot to kvinner den samme kvelden.

I retten erkjente han også besittelse av 0,22 gram hasj.

Har tatt grep

Per Sandberg har onsdag formiddag ikke selv lest dommen.

– Det er vanskelig å kommentere den nå. Det kan bli anke, også. Jeg vil gjerne lese dommen før jeg kommenterer utover det, sier han til NRK.

Men den tidligere Frp-politikeren sier at hendelsen har preget ham.

– Det er klart når man opplever sånne ting i en bar, setter det preg på deg. Både av hensyn til ansatte og til vakthold. Vi har gjort noen grep etter denne episoden. Man tar sine forholdsregler etter hvert.