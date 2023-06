Mannen blei arrestert torsdag ettermiddag litt etter kl. 16, skriv politiet i ei pressemelding.

Han skal same ettermiddag ha oppsøkt unge kvinner i området Grønland og Gamlebyen og utvist uønskt seksuell åtferd, blant anna for å ha blotta seg.

Mannen er no sikta for to tilfelle av seksuelt krenkande åtferd.

Han er og sikta for eit tilfelle av uønskt seksuell handling ved Linderud onsdag. Denne saka var han sikta for allereie før han hamna i politiets søkelys for hendingane på Grønland.

Sjekkast mot andre saker

Politiet undersøkjer om den sikta har noko å gjere med tre overfall mot unge kvinner i same område tidlegare denne veka.

– Vi ser sakene i samanheng, og på alle sakene samtidig. Det har med framgangsmåte og skildring av gjerningspersonen å gjere, seier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for etterforskingsseksjon for seksuallovbrot.

Leder etterforskingsseksjon seksuallovbrot, Ann Kristin Grosberghaugen, seier mannen er kjent for politiet frå før, men ikkje for seksuallovbrot.

Mannen er kjent for politiet frå tidlegare, i samanheng med mindre alvorlege forhold. Han skal ikkje vere kjend for seksuallovbrot.

Politiet har ikkje avhøyrt mannen enda. Han skal undersøkjast av ein lege i dag, for å få ei foreløpig vurdering av om han er tilrekneleg.

Deretter vil politiet vurdere om han kan bli framstilt for varetektsfengsling i morgon.

Kom brått og uventa på ofra

Politiet meldte i går at dei etterforska to moglege valdtektsforsøk og ei mogleg seksuell handling utan samtykke.

Alle ofra er kvinner i 20- og tidleg 30-åra.

Det første overfallet skjedde natt til måndag 12. juni, omtrentleg klokka 03.35 i Botsparken utanfor Oslo fengsel. Denne saka blir etterforska som forsøk på valdtekt.

Det andre skjedde i Kampen park ved Sons gate måndag, klokke 17.20 på ettermiddagen. Denne blir etterforska som seksuell handling utan samtykke.

Det tredje overfallet skjedde onsdag 14. juni klokka 01.30 i Eiriks gate/Jens Bjelkes gate. Mannen skal ha fylgd etter ei kvinne, og saka blir etterforska som valdtektsforsøk.