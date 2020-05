En bil har kjørt inn i et tre langs Nesveien på Jeløya i Moss. Ulykken skal ha skjedd ved Kjellandsvik.

Politiet meldte først at tre personer ikke kom seg ut av bilen. Når NRK snakker med operasjonssentralen i 19.15-tiden, viser det seg at det kun er føreren av bilen som sitter fastklemt.

– Han er alvorlig skadet, og vi gjør klar landingsplass for helikopter, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Nødetatene har startet livreddende førstehjelp på stedet.

Klokken 19.44 melder politiet at bilføreren er kritisk til alvorlig skadet, og at luftambulansen har landet på Nesveien. Like over klokken 20 tok luftambulansen av fra stedet.

Passasjerene i bilen fremstår ifølge politiet som uskadde, men tas med til sykehuset for en sjekk.

Det er mange skuelystne i området der ulykken har skjedd.

«Dere skaper kaos på Nesveien og hindrer utrykningskjøretøyene som fortsatt er på vei», skriver politiet på Twitter.