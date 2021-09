Mann (34) skutt av politiet: – Familien har det veldig vanskelig

– De pårørende har det veldig vanskelig. I første omgang ønsker de en nærmere innsikt i hendelsesforløpet, sier bistandsadvokat Elna Kristin Holbye.

Mandag snakket hun for første gang med de familien til den nå avdøde 34-åringen.

Mannen, som var svensk statsborger, ble skutt og drept av politiet i Sarpsborg lørdag morgen.

Politiet rykket ut etter melding om at en person ble truet på livet av en bevæpnet person. Politibetjentene som først ankom stedet har forklart at den nå avdøde mannen kom mot dem med en kniv.

To politibetjenter avfyrte skudd. 34-åringen ble truffet i både bein og overkropp. Han døde på stedet.

– Tar en dag om gangen

Bistandsadvokaten forteller at de pårørende ikke har rukket å fordøye det som har skjedd.





Elna Kristin Holbye er oppnevnte som bistandsadvokat for flere av de pårørende. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Nå må vi ta en dag om gangen og møte de problemstillingen de får, sier Holbye.

Hun forteller at hun daglig er i kontakt med Spesialenheten, som etterforsker hendelsen.

– Etter hvert som avhørene gjøres gyldige vil vi få bedre innsyn. Da vil det naturligvis oppstå en del spørsmål som vi må håndtere, sier Holbye.

Venner og etterlatte har tent lys og lagt ned blomster på åstedet. Foto: Magnus Brenna-Lund

Moren til avdøde var på ferie i hjemlandet Bosnia da hun fikk dødsbudskapet.

Familiemedlemmer har ovenfor NRK vært åpne om at 34-åringen har slitt psykisk de siste to årene. Han har tidligere vært innlagt på Sykehuset Østfold.

– Han var ikke farlig, og han ville aldri skadet noen, forteller ett familiemedlem.

Trusselhendelsen blir henlagt

Det er Øst politidistrikt som har ansvaret for etterforskningen av trusselhendelsen som førte til at politiet rykket ut.

Politiadvokat Anders Svarholt sier etterforskningen nærmer seg slutten.

– Vi har gjort de etterforskningsskrittene og avhørene som vi mener er nødvendige. Vi venter på noen dokumenter som vi har bedt om innsyn i. Utover det kommer ikke vi til bruke mye mer ressurser på vår sak.

Politiet avfyrte flere skudd mot 34-åringen under en pågripelse lørdag morgen. Både Kripos og Spesialenheten er involvert i etterforskningen. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Politiet mener den nå avdøde 34-åringen møtte opp hos fornærmedes bolig, bevæpnet med kniv. Fornærmede ble skremt og flyktet fra leiligheten med 34-åringen løpende etter.

Saken vil bli henlagt fordi den mistenkte er død. Svarholt sier det likevel er viktig at alle detaljer kommer frem.

– Det er viktig med etterforskning for å kartlegge hva som har skjedd, hva fornærmede har vært utsatt for, og at opplysningene som har fremkommet av fornærmede stemmer. Det kan ha betydning for om fornærmede har rett på voldsoffererstatning.

Spesialenheten varsler at deres etterforskning etter skuddene vil ta lengre tid.

To tjenestepersoner har status som mistenkt etter hendelsen.