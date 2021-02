Mann (32) tiltalt etter knivdramaet i Sarpsborg

Like før midnatt 14. juli ble Marianne Haugen knivdrept i sin egen bil. 54-åringen ble et tilfeldig offer da hun ventet på sin datter like ved bussterminalen i Sarpsborg sentrum.

Ifølge tiltalen ble Haugen knivstukket gjentatte ganger. Hun døde etter kort tid av blodtap.

En 32 år gammel mann er tiltalt nå for drap og drapsforsøk. Den tiltalte er norsk statsborger med somalisk bakgrunn.

Mannens forsvarer, advokatfullmektig Marius Otterstad, har tidligere fortalt NRK at mannen hadde problemer med å forklare seg i detalj om hendelsene.

– Han vedkjenner seg handlingene, men han har ikke noe særlig hukommelse av at han har gjort dem, sier Otterstad.

Tre kvinner knivstukket på ti minutter

I løpet av 10 minutter etter angrepet på Haugen, ble ytterligere to kvinner knivstukket av den samme mannen på to andre adresser i Sarpsborg. Den ene kvinnen ble kritisk skadet, mens den andre ble lettere skadet.

Gjerningsmannen skal ha hatt en relasjon til disse to ofrene.

Det ble sendt ut mange ambulanser etter at nødetatene ble varslet om flere knivstikkinger på kort tid. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Kvinnen som ble kritisk skadet, klarte ifølge tiltalen selv å dytte mannen ut av boligen sin og låse døra.

Statsadvokaten ber om at mannen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Dette dreier seg om en svært alvorlig hendelse. Han har vist seg å være utilregnelig, det vil si at man ikke kan straffe ham for forholdene. Men av hensyn til samfunnsvernet, er det behov for at han undergis tvungen behandling for sin sinnstilstand, sier statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand til NRK.

32-åringen har tidligere hatt lange opphold på en psykiatrisk sykehusavdeling. Han var innlagt i både 2014 og 2015.

Advokat Elna Kristin Holbye er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til Marianne Haugen. Hun sier til NRK at tiltalen er som forventet.

Her ble kvinnene knivstukket den dramatiske julikvelden i fjor sommer. Foto: Torstein Bøe / NRK

Dramatiske timer

Det var noen dramatiske timer i Sarpsborg sentrum etter at politiet fikk flere meldinger om knivstikkingene.

Politiet var lenge usikre på om det kunne være flere gjerningspersoner. De ba derfor folk i Sarpsborg om å holde seg innendørs etter knivangrepene.

32-åringen ble pågrepet i sentrum like etter midnatt. Politiet brukte elektrosjokkvåpen under arrestasjonen.

Den tiltalte mannen måtte i 2019 møte i retten etter en voldshendelse, men han ble da frikjent av Sarpsborg tingrett.

Rettssaken mot ham starter 4. mai. Det er satt av tre dager til saken i Sarpsborg tingrett.