Mannen, en 29 år gammel rumensk statsborger, er siktet for drapet på kvinnen i 20-årene som ble funnet i en bolig på Hellerud i Oslo, tirsdag morgen.

– Han er siktet for drap ved bruk av kniv, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til VG.

Ifølge politiadvokaten har mannen forklart at han var veldig fortvilet etter det som skjedde.

– Han satte seg i en bil og kjørte ned på E6. Etter hvert bestemte han seg for å kjøre over i motgående kjørefelt for å avslutte det hele, sier Enoksen.

29-åringen er også siktet for drapsforsøk etter denne frontkollisjonen, som skjedde tirsdag morgen.

To stykker satt i bilen da de traff mannens bil, som kjørte i feil fil.

Mannen erkjenner å ha gjort det han er siktet for, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld ennå.

Det var informasjon politiet fikk på ulykkesstedet på E6 som førte politiet til leiligheten der de fant kvinnen død. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker blad

En kortvarig relasjon

Det var i syvtiden tirsdag morgen at kvinnen ble funnet død i en bolig på Hellerud.

Ifølge Varden er den drepte kvinnen 25 år gammel, og fra Bamble i Telemark.

Politiet mener drapet skjedde en gang natt til tirsdag, men at det er for tidlig å angi et mer nøyaktig tidspunkt.

Politiet sier at det er en relasjon mellom siktede og avdøde.

– De hadde ikke kjent hverandre lenge. De hadde en kortvarig relasjon, sier Enoksen.

De pårørende har det tøft

Siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, men samtykker til varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud de første to ukene

Bistandsadvokat Søren Ø. Hellenes representerer den drepte kvinnens etterlatte.

– Hvordan har familien det nå?

– De er svært preget av det som har skjedd, sier Hellenes.

– Vet du om familien visste om noen trusler mot henne?

– Det vet jeg ingenting om. Nå skal jeg få tilgang til opplysninger og dokumenter. Og bistå familien på best måte.

Mannen ble avhørt av politiet i går ettermiddag. Avhøret skal ha vart i flere timer. Der kom det frem at mannen erkjenner de faktiske forhold.

Bistandsadvokat Søren Ø. Hellenes representerer den drepte kvinnens etterlatte. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Veldig forslått

Advokat Helge Hartz er oppnevnt som bistandsadvokat for paret som satt i bilen siktede traff på E6.

– Etter forholdene så går det greit med dem. Men de er veldig forslått og har vært utfor en alvorlig hendelse, forteller han til NRK.

Paret er skrevet ut av sykehuset, og har kommet hjem.

– Slik de beskriver så kjørte de i sørgående retning mot Oslo tirsdag, da de oppdaget en bil som kjørte i feil kjørefelt. Altså mot dem, forteller Hartz til NRK.

Hartz forteller at fører forsøkte å blinke så bilen skulle se at den kjørte i feil retning.

– Rett før de skal passere hverandre opplyser min klient at bilen som kjører i nordgående retning svinger over i samme felt som dem, slik at det blir en frontkollisjon, sier advokaten.

En ødelagt bom mellom kjørefeltene på E6 ved Espa, der en mann i en personbil kjørte over i motgående felt og kolliderte med en møtende bil. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Har det tungt

Advokat Cathrine Grøndal er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen.

Hun forteller at siktede i saken la alle kortene på bordet under avhøret.

– Han har forklart seg veldig detaljert til politiet om det han gjorde. Han vil egentlig bare forklare alle hva som har skjedd, sier Grøndal til NRK.

– Fysisk har siktede det ok. Psykisk har han det tungt, sier forsvareren.

Grøndal forteller også at siktede har sagt i avhør at frontkollisjonen på E6 ikke var med en intensjon om å skade andre, men å skade seg selv.