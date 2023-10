– Jeg litt redd for min egen del, både som pappa og som barnehageansatt.

Det er mangel på flere ADHD-medisiner i Norge.

For Ole Gabriel Mendiolaza Karlsen fra Oslo kan det få store konsekvenser.

– Det eneste stedet jeg kunne få tak i det var i Troms og Finnmark, og det er jo fryktelig langt unna, sier han.

– Blir mer og mer sliten

Mangelen gjelder de fire legemidlene Aduvanz, Volidax, Elvanse og Balidax.

Karlsen har allerede gått flere dager uten medisin.

– Jeg merker at jeg begynner å bli mer og mer sliten. Jeg begynner å bli nedstemt, og er redd for å bli negativ, sier han.

Ole Gabriel Karlsen frykter mangelen på ADHD-medisin vil påvirke hverdagen. Foto: Nadir Alam / NRK

Tobarnsfaren forteller at medisinen er viktig for at han skal fungere som han ønsker.

– Jeg føler at jeg i mye større grad klarer å utrette enkle ting. Ting går rundt og det er lett å holde tak i ting, sier han.

Forventer en utfordrende situasjon ut året

Mangelen skyldes økt etterspørsel og salg, opplyser overlege Ingrid Aas i Statens legemiddelverk.

– Hvis vi ser på statistikken til FHI så ser vi at bruken er nesten fire ganger høyere i fjor sammenliknet med i 2018, sier Aas.

Ofte løses mangelsituasjoner med at apotek gir ut utenlandske pakninger. Men nå er disse vanskeligere å få tak i.

Mangelen gjelder også andre europeiske land.

– Ytterste konsekvens er jo at pasientene ikke får tak i det legemiddelet som de bruker. Det er jo alltid en uheldig situasjon, sier Aas.

Ingrid Aas er overlege ved Statens legemiddelverk. Foto: Caroline Roka / Statens Legemiddelverk

Legemiddelverket forventer nye leveringer i november, men ikke på alle pakninger.

– Det kan bli en utfordrende mangelsituasjon ut året, sier hun.

Må kjøre over 140 kilometer

Statens legemiddelverk har satt inn tiltak, så pasienter lettest mulig kan tilbys tilgjengelige pakninger.

Med bekreftelse fra lege, kan apotek tilby voksenpakninger til barn og barnepakninger til voksne.

– Det har vi gjort for å sikre at pasientene tilbys de pakningene som er tilgjengelige, og at man kanskje kan slippe å måtte dra unødvendige ganger til lege, sier Aas.

Karlsen har fått resept på en annen medisin enn han vanligvis bruker.

Men heller ikke den er tilgjengelig i Oslo. Han må kjøre til Flisa for å hente den.

– Jeg har heldigvis råd til å reise og jeg har lappen, men det er jo mange som ikke har den muligheten.

Frykter for barn og unge

Karlsen frykter nå at særlig barn og unge må gå lenge uten medisin. Han mener det kan være avgjørende i en tid hvor man prøver å finne seg selv.

– Hvis det er barn som trenger det, fra familier med færre midler og dårligere utgangspunkt, så kommer de til å ha det veldig vanskelig.

Karlsen håper situasjonen ikke vil gjenta seg.

– Man bør på en eller annen måte kunne sørge for at man har en buffer som er større enn det man har i dag.