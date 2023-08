Den komande vintersesongen får fjellbygda ein eigen, mellombels polititenestestad.

– Det er veldig godt å bli høyrde. Dette handlar jo om å tryggje både eigen befolkning og dei som besøkjer oss. Eigen tenestestad vil kunne kutte ned på responstida ved hendingar, og er eit veldig kjærkome tiltak som me sett pris på, seier Pål Rørby (Sp), ordførar i Hemsedal.

«Ein viss trøkk»

Til vanleg har fjellbygda drygt 2.600 innbyggjarar.

Men Hemsedal er også blant landets største vinterdestinasjonar. På dei travlaste tidene, til dømes rundt påske, blir folketalet mangedobla.

Pål Rørby (Sp) er ordførar i Hemsedal. Foto: Caroline Utti

– Ein kan tidoble folketalet i delar av vintersesongen. Og folk kjem gjerne til Hemsedal for å vera aktive både ute i fjellet og på kveldane, så det blir ein viss trøkk her oppe.

Kommunen har ikkje hatt eige politikontor på fleire år. Nærmaste tenestestad ligg i Gol, 20–30 minutt unna. Og elles er Hallingdal eit langstrekt geografisk område med avgrensa politiressursar.



Ved akutte hendingar kan det difor ta lang tid før nærmaste politipatrulje kjem fram til Hemsedal.

Folketalet i fjellbygda blir mangedobla når vintersesongen er på det travlaste. Foto: Rolf Erik Møistad

Har ropt varsku

Tidlegare har kommuneleiinga i Hemsedal sett seg nøydde til å leige inn eigne vektarar for å patruljere i bygda gjennom høgsesongen.

Ordføraren har ropt varsku knytt til den lokale politiberedskapen.

– Det har vore ganske krevjande. Me er jamleg i kontakt med vaktselskap og reiselivsnæringa her. Til tider opplever dei at politiet er langt unna. Lang reiseveg gjer at vektarar blir oppfordra til å handtere situasjonar dei eigentleg ikkje har myndigheit til å handtere medan dei ventar på politiet, fortel Rørby.

– Så me håpar dette skal betre seg kraftig no med meir politi til stades i den tida på året der me har mest folk her, legg han til.

Like fullt understrekar han at kommunen, reise- og næringslivet jamt over har eit godt samarbeid med politiet.

Dei ynskjer seg berre meir politiressursar.

Hemsedal er blant landets største skidestinasjonar. Utestaden Stavkroa er blant dei som trekkjer mykje folk i løpet av sesongen. Foto: Stavkroa

Mot politifaglege råd

Dei ti nye tenestestadene i 2024 kjem i tillegg til dei ni kontora som blir opna, eller gjenopna, i år.

Tidlegare denne veka kom det fram at politiet sjølv ikkje ynskjer fleire av desse nye tenestestadene.

Politimeister i Sør-Aust politidistrikt, Ole B. Sæverud, støttar det Rørby seier om at politiet og lokale aktørar i Hemsedal har samarbeidd godt.

Ole B. Sæverud, politimeister i Sør-Aust. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Men på spørsmål om kva han synest om at Hemsedal får midlertidig kontor, svarar han lite konkret:

– Me var veldig einige i regjeringa sin ambisjon om å vidareutvikle polititenesta. Men me hadde andre tiltak me synest var viktigare, og som kunne gitt meir effekt, enn nye kontor. Men når det takast ein avgjerd om nye kontor, så opnar me nye kontor, seier Sæverud.

Ventar på statsbudsjettet

Politimeisteren kan førebels ikkje seie om det nye kontoret også vil føre med seg auka bemanning.

– Det er for tidleg å seie korleis me praktisk skal løyse dette. Me må sjå litt kva slags krav som blir stilt, og kva som kjem i statsbudsjettet for 2024. Etter det skal me gå i dialog med Hemsedal kommune for å sjå korleis me kan byggje vidare på det samarbeidet me har.

Den midlertidige tenestestaden i Hemsedal er ein av totalt 10 som skal opprettast i 2024.

Her er kommunane som får nye tenestestader: Lillestrøm (Sørumsand), Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong).

Desse ni tenestestadene opnast i 2023: Engerdal, Hvaler (sommarsesong), Meråker, Oslo (Mortensrud), Salangen, Sandefjord (Torp), Sigdal, Steigen og Stranda (sommarsesong).