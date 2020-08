Mange vil kjøpe spesielle munnbind: – Tror det blir en trend

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av kort tid skal Folkehelseinstituttet (FHI) komme med sin anbefaling rundt bruk av munnbind på offentlig sted. Stadig flere land – også våre naboland som Danmark og Finland – anbefaler eller påbyr bruk av dette.

Mange ser hvor vinden blåser: de siste par ukene har det dukket opp stadig flere salgsannonser for munnbind på nettet.

Mange selger nå munnbind på populære salgsnettsider som Tise og Etsy. På disse sidene er det mange privatpersoner og småskalabedrifter som selger varer. Foto: Skjermdump

(Se FHIs råd om korrekt bruk av ansiktsmaske av tøy nederst i saken)

– Har tatt av

Der det er selgere, er det ofte kjøpere. Det bekrefter gründer og driver Trine Nilsen av NOMA, en butikk i Drammen som blant annet selger hårpynt og bunadssmykker. Nilsen sier hun har solgt hundrevis av munnbind på et par uker.

– Den siste uka har det vært helt vilt, sier hun.

Trine Nilsen i NOMA. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Munnbindene hennes har sterke farger og mønstre. Noen av butikkene hun leverer til har etterspurt spesielle print. Det er tydelig at mange er opptatt av hvordan munnbindene ser ut.

– Det pynter jo opp. Disse har jeg for eksempel tenkt inn mot julekolleksjon, sier hun og viser fram bilder av svarte munnbind med detaljer i rødt og gull.

– Jeg tror det blir slik at man lager det slik at de ser trendy ut, men vi får jo håpe at vi slipper å gå rundt med disse munnbindene, legger hun til.

Også apotekene har opplevd stor etterspørsel etter munnbind, etter at helsemyndighetene varslet at de om kort tid vil komme med nye munnbindråd.

Bare mellom klokken 21 og 22 onsdag kveld ble det solgt 20.000 munnbind hos nettapoteket Farmasiet, som tilsvarer mer enn fem i sekundet. Det skriver E24.

Til sammenligning solgte selskapet 25.000 munnbind i løpet av hele mandag, som allerede var en tidobling av gjennomsnittlig munnbindsalg i juli.

Også apotekkjedene Boots og Apotek 1 opplyser til E24 at salget av munnbind har økt den siste tiden.

Vil ha påbud

Professor i mikrobiologi Audun Helge Nerland ved Universitetet i Bergen mener bruk av munnbind bør påbys i flere sammenhenger.

Audun Helge Nerland ved UiB. Foto: UiB

– De har jo påbudt bruk av munnbind på fly. På samme måte burde det vært påbudt på kollektivt og der det er tett med folk. Jeg mener det også bør vurderes påbud på butikken, sier han.

Professoren er ikke i tvil om at munnbind har en effekt, og påpeker at hovedsmitten går gjennom luftveiene.

– Bedre med skjerf enn ingenting

Men hvordan navigerer man seg i jungelen av munnbind til salgs? Det viktigste er å huske på at de som selges er ment for privatpersoner – ikke helsepersonell, som har andre krav til munnbind. FHI beskriver dette nærmere her.

Tøymunnbindene er ikke like effektive – men mer enn effektive nok, mener Nerland.

– Om munnbindet du kjøper beskytter 70 prosent, sammenligna med de kirurgiske som beskytter 100 prosent, så vil du likevel redusere smitten veldig mye.

Nerland mener det aller viktigste er å dekke til nese og munn, uavhengig av med hva.

– Selv et skjerf, eller en genser, er det bedre enn ingenting. Om du hoster, og bare har et dårlig munnbind eller et skjerf å dekke deg med, kommer ikke skyen av små dråper så langt. Det blir mye mindre spredning, sier han.

Heimelaga munnbind Du trenger javascript for å se video.

Venter på myndighetene

Gracia Patricia Frandsen er ikke en profesjonell aktør, som Nilsen, men en av mange privatpersoner som selger munnbind på nett. Hun fikk tilsendt en hel haug med munnbind av moren i Tyskland og bestemte seg for å legge dem ut for salg. Også hun har inntrykk av at det for mange blir et moteobjekt.

– Jeg har en venninne som daglig legger ut bilder av forskjellige antrekk med munnbind til. Hun sier hun har ti forskjellige for å matche, sier Frandsen.

Mange selger egenproduserte munnbind på salgsnettsider. En av dem er Gracia Patricia Frandsen som bor i Kongsberg. Foto: Skjermdump

Selv har hun ikke solgt så mye ennå, men merker at interessen er stor. Hun får mange spørsmål om hvordan de skal brukes, materialer og annet. Flere avventer å kjøpe, tror hun.

– Inntrykket er at mange venter på myndighetene, for å se om det kommer noe påbud.

Nilsen har designet munnbind i forskjellige varianter, blant annet disse med Skrik som skal selges på Munch-museet. – Det går jo an å se bra ut når vi først må beskytte oss, sier hun. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Nye anbefalinger

Om det ikke kommer påbud, kommer det i hvert fall trolig nye anbefalinger innen midten av august. FHI skal vurdere i hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være effektivt, og de skal også se på for hvilken type munnbind som kan være aktuelt å anbefale.

Som en del av dette vurderer de på nytt om munnbind bør anbefales i enkelte sammenhenger, skriver deres pressevakt i en e-post.

«Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det kan også bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning.»

Bruk av munnbind kan til en viss grad kunne kompensere for mindre avstand, mener FHI.