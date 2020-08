Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi forventet at det tallet skulle være høyere. Et sted mellom ti og tjue prosent i starten hadde vi anslått, sier fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie.

LIKE VIKTIG: Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, sier testingen gjelder uansett om man kommer til Norge fra et rødt eller gult land. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Teststasjonene for covid-19 som nå er åpnet på flyplassene i Bergen, Bodø, Oslo og Trondheim er kun for reisende som kommer fra utlandet. Det er frivillig for disse å teste seg.

Siden torsdag i forrige uke har 1500 personer testet seg ved Oslo lufthavn. I samme tidsrom har det ankommet 19.206 passasjerer fra utlandet til flyplassen, ifølge Avinor. Dermed er andelen som tester seg på 7,8 prosent.

Kan teste opp til 120 i timen

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) i Ullensaker kommune forteller at de har opptil tre team som tester reisende på Oslo Lufthavn. Med full bemanning kan de teste 120 personer i timen.

Eyvind Schumacher (Ap), ordfører i Ullensaker kommune, er fornøyd med testkapasiteten på Oslo lufthavn. Foto: Olav Juven / NRK

– Vi tar jo et stort nasjonalt ansvar og det vil jeg gjerne fremheve, sier Schumacher.

Han sier antallet personer som tester seg er som forventet. Til nå har én person testet positivt, ifølge ordføreren.

– Om flere skulle testet seg eller ikke synes jeg er vanskelig å svare på. Vi følger jo egentlig bare de rådene som er gitt fra Folkehelseinstituttet til vår teststasjon.

Åpnet testsenter på Sola i dag

Ved Stavanger lufthavn åpnet et koronatestsenter mandag ettermiddag, med kapasitet til å teste 50 personer i timen.

Dette er et tilbud til reisende som kommer hjem fra utenlandsreise og utenlandske arbeidere og turister som kommer til regionen, opplyser Sola kommune.

FØRST UT: Bergen lufthavn var den første her til lands som åpnet et testsenter der utenlandspassasjerer kunne teste seg for covid-19. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix

Ved Bodø lufthavn kommer det utenlandsfly to dager i uken fra Gdansk.

Den første dagen med testing, onsdag i forrige uke, var det 46 av 116 passasjerer som valgte å teste seg. Ingen testet positivt.

Andelen som valgte å teste seg var høyere i går. 50 av de 57 passasjerene som ankom da testet seg for covid-19.

– Flere bør la seg teste

På Bergen lufthavn har passasjerer fra utlandet kunnet teste seg siden forrige tirsdag. I snitt har 200 passasjerer testet seg hver dag. Det er rundt 15 prosent av utenlandspassasjerene.

Overlege Trond Inselseth ved Bergen legevakt er ikke overrasket over antallet som velger testing. Han oppfordrer imidlertid flere til å la seg teste.

Ingen av de som ble testet de tre første døgnene har testet positivt.

Anser det som en suksess

Ved Trondheim lufthavn har testsenteret vært i drift siden fredag i forrige uke, og testkapasiteten ble doblet i løpet av helgen.

De tre første dagene har drøyt 500 av passasjerene som kommer fra utlandet valgt å teste seg. Alle testene har vært negative.

FORNØYD: Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege i Stjørdal, er fornøyd med hvor mange som tar testen. Foto: Privat

– Vi er fornøyd med antallet som tar testen. Ifølge de på teststasjonen velger godt over halvparten av de som kommer direkte fra utlandet å ta testen, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i Stjørdal.

På Værnes lander det tre til fire direktefly fra utlandet hver dag.

Fra et fly lander og til sistemann som har valgt å teste seg, er ferdig testet, kan det ta en time og ett kvarter.

– Noen sier de dropper å teste seg på grunn av køen, sier Vonen.

Det er ikke mulig å si hvor stor andel av de reisende til Værnes som har vært utenlands som velger å teste seg, fordi mange av dem har mellomlandet på Oslo lufthavn og ankommer Værnes med innenlandsfly.

– Fortsatt er det noe å hente på å være mer synlige og mer på tilbudssiden til innenlandsreisende. Vi vil få tak i enda flere som har vært på mellomlanding i Oslo, sier Vonen.