Personen var beboer ved sykehjemmet Vilberg helsetun i Eidsvoll, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen.

– Vi har dessverre fått meldt et dødsfall i dag på Vilberg helsetun. Personen døde på Ahus i natt. Det ble kjent for oss klokken 10 i dag, sier han.

Det er det første koronarelaterte dødsfallet ved dette sykehjemmet.

Her er det besøksstans inntil situasjonen er under kontroll.

Også dagtilbudet ved Vilberg bosenter er stengt inntil videre.

Kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen sier at dødsfallene i kommunen er det verste som kunne ha skjedd. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Seks døde ved privat sykehjem

Seks personer ved det private sykehjemmet Villa Skaar Valstad har også mistet livet de siste ukene.

Sykehjemmet ligger også Eidsvoll kommune. Det er blant sykehjemmene som er hardest rammet av koronarelaterte dødsfall i landet.

De første resultatene viste at tolv beboere og åtte ansatte var smittet. 21 ansatte ble satt i karantene og hjemmet ble da stengt for alt besøk.

Forrige mandag var ble den første beboeren bekreftet død. I løpet av en drøy uke, har antallet døde steget til seks.

Uklar smittekilde

Eidsvoll kommune holder nå på med jevnlig testing av de involverte beboerne og ansatte.

– Det aller viktigste vi får gjort er å fortette utbruddshåndteringen ved Villa Skaar Valstad ved å teste hver tredje dag de ansatte og beboere som hittil ikke har testet positivt, sier kommuneoverlegen.

Carlsen forteller at det foreløpig er usikker hva som er smittekilden.

– Den har vi ikke klart å avdekke i sporingen. Det er en ekstra utfordring at åtte ansatte var syke i starten, og vi har eter det ikke klart å avdekke smitteveien inn.

Fylkesmannen har engasjert seg i håndteringen av utbruddet ved sykehjemmet.

– Vi har dialog om situasjonen på Villa Skaar Valstad både med kommuneoverlegen i Eidsvoll og ledelsen ved sykehjemmet, skiver fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i en e-post.

Ville Skaar Valstad er et privat sykehjem på Eidsvoll Verk. Seks beboerne er bekreftet døde med koronavirus. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Føler seg trygg

Frank Aarnes (82) er en av beboerne ved Villa Skaar Valstad som har blitt smittet.

Til tross for at han nå er isolert på rommet sitt, er han ved godt mot.

– Vi får oppdateringer hver dag fra bestyreren om hvordan ståa er, sier søsteren Berit Hjelm.

Hun forteller at han er blant dem som klarer seg fint med viruset. Ham er for øyeblikket uten symptomer.

Hjelm legger til at de er svært fornøyd med pleierne på hjemmet, og sier at broren føler seg godt ivaretatt.

Hun gjør det likevel klart at det er trangt i Villa Skaar Valstad.

Aarnes ble flyttet dit fra et annet sykehjem like ved for et par måneder siden.

– Det var kanskje ikke det lureste. Men det visste man jo ikke den gang, sier Hjelm.

Smitteutbrudd ved omsorgshjem

Onsdag melder Eidsvoll kommune også om et smitteutbrudd ved en omsorgsbolig for personer med utviklingshemming.

Fire beboere og to ansatte har fått påvist koronavirus.

Smitteutbruddet har tilknytning til utbruddet ved nettopp Villa Skaar Valstad sykehjem.

Store deler av bemanningen i boligen er satt i karantene. Beboerne blir ivaretatt på smitteavdelingen ved Vilberg helsetun, skriver kommunen.