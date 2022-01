I en leilighet i Oslo hopper en liten labrador rundt. Oliver er 15 uker gammel og har bodd hos Aleksander Engevik siden midten av desember.

– Jeg var livredd for at han ikke skulle like meg, sier Aleksander.

Han hadde alltid drømt om å få seg en hund. Før kunne han unnskylde det med at han ikke hadde tid. Nå kunne han bruke sin psykiske helse som unnskyldning.

Traumer fra fortiden har gjort Aleksander alvorlig psykisk syk. Gjentatte ganger har panikkanfallene vært så kraftige at han har trodd han skulle dø.

På en lunsj med sin egen bror gikk noe opp for han.

– Du må slutte å snakke om alle de tingene du ikke skal. Du må slutte å tenke på alt du gjør feil, også må du begynne å tenke hva du kan tilføre livet ditt som gjør livet bedre, hadde broren sagt under lunsjen.

Noen uker senere hadde han en liten beige labrador sovende i sofakroken.

– Det tok jo ikke lang tid i det hele tatt før han elska meg, like mye som jeg elsker han, sier Aleksander.

Historien hans er en lykkelig historie om å skaffe seg hund.

Men i løpet av pandemien har uvanlig mange realisert hundedrømmen, og ekspertene er ikke sikker på at det bare er positivt.

SOFAKROKEN: Når lille Oliver har lekt og kost legger han seg av og til i sofakroken i stua til Alexander. Foto: Live Marie Hagen Wold

Ikke alene om å få seg hund

Ifølge Norsk kennel klubb ble det registrert 30 prosent flere rasehunder i fjor enn året før.

En undersøkelse viser at mange har angret på valget om å skaffe seg hund under pandemien.

Pågangen for omplassering vært stor, og det merkes godt hos organisasjoner som omplasserer kjæledyr.

FRIVILLIG: Farah Veronika Karma Michelsen og hunden Kaiza. Hun jobber som frivillig med omplasserte dyr. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Farah Veronika Karma Michelsen er frivillig medarbeider hos 4Ever Home Adopsjon og Omplassering i Tønsberg.

Ifølge henne får de mange spørsmål om omplassering fra hundeeiere med hund i alderen åtte måneder til ett og et halvt år.

– Som gjerne da sliter med separasjonsangst og som ødelegger ting i hjemmet. Det gjør dem rett og slett fordi de er understimulerte, sier hun.

Hjemme og mer fritid

Mange har fått seg hund fordi de har hatt mer tid og hjemmekontor i pandemien.

Nå som vi igjen er på vei mot en normal hverdag er hundepsykolog, Anne Marit Stakkestad, bekymret.

– Vi begynner kanskje å se de negative effektene nå. Jeg jobber med adferd og har det siste året sett mye separasjonsangst, sier hun.

SEPARASJONSANGST: Mange hunder har separasjonsangst fordi de aldri har lært å være alene hjemme, mener hundepsykologen. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

– Folk har jo hatt hjemmekontor så de har ikke trent på at hunden skal være alene, og hverdagen kommer jo, legger hun til.

Dyrebeskyttelsen Norge håndterer i utgangspunktet bare hunder Mattilsynet eller politiet har beslaglagt.

Men de er også bekymret for at hunder som i utgangspunktet er helt friske, risikerer å bli avlivet som følge av dette.

UT PÅ TUR ALDRI SUR: Den lille valpen må luftes mye. Nå har lille Oliver endelig lært seg å gå på do ute. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Hund er ikke løsningen, men hjelper mye

Før var Aleksander sosial og aktiv i politikken. Nå er han sykemeldt.

Han håper han skal tilbake dit, men innen da gjenstår en annen jobb nemlig å lære hunden å være alene hjemme.

– Altså jeg synes det er litt skummelt for nå har jo ikke han vært alene ennå, men vi skal jo begynne å trene litt på det også, sier han.

Valget om å få hund er noe han står for og som har vært et viktig for helsen. Drømmen er å finne seg en fleksibel jobb med litt hjemmekontor av og til.

Selv vet han at det tar tid å bli frisk, og at en hund ikke er løsningen.

– Jeg vil på en måte si at Oliver er symptomlindring. Det er som å ta en smertestillende mens man har feber, men det løser ikke sykdommen, det fikser ingenting, men det lindrer.