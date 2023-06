Mange gruer seg til pride: – Jeg frykter for livet mitt og for livet til vennene mine

– De fulgte etter oss og sperret veien for oss. Hvis ikke du reagerer positivt på trakasseringen, så blir de aggressive, sier Mathea Monclaire.

Hun forteller om hva som skjedde på gaten i Oslo for et par uker siden. Hun holdt kjæresten sin i hånden og ble slengt stygge kommentarer etter.

Trakassering på gaten skjer oftere enn de kan huske, forteller kjæresteparet.

Men nå i ukene før pride er hetsen blitt verre, opplever de.

– Truslene har blitt mer direkte. De går mer på oss som personer.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Jeg frykter for livet mitt

Helt siden terroren i fjor har det blitt tøffere for mange skeive, men det er ikke bare på grunn av skytingen, forteller Monclaire.

– Jeg kjenner ikke en eneste person jeg som har hatt regnbueflagg i første etasje, som ikke har fått det brent eller revet ned.

I månedene etter terroren 25. juli i fjor skjedde det noe, viser en ny nasjonal rapport.

Anmeldelser av hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering, økte med over 57 prosent.

– Pride-måneden er den måneden jeg har følt meg mest utrygg. Jeg frykter for livet mitt og for livet til vennene mine. Det er ganske grusomt, sier Monclaire.

I fjor var antall anmeldelser for hatefulle ytringer mot skeive større enn voldslovbrudd. Sist det skjedde var i 2018.

De siste fem årene har antallet anmeldelser for hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering økt med over 157 prosent.

Får meldinger fra folk som er redde for å dø

Monclaire har over flere år vært aktiv på offentlige snapchat-kontoer. Hun laget tidligere en podkast med skeivt innhold.

Det har ført til at hun ukentlig får meldinger fra skeive over hele landet. De spør om råd om hvordan de kan takle å være skeiv eller komme ut som skeiv.

– Før fikk jeg de typiske spørsmålene, som mange føler på: «Hvordan får jeg meg skeive venner?» «Jeg tør ikke komme ut av skapet».

– Men nå er det et helt tydelig skifte i meldingene. Det er så mange som er redd for å være seg selv, fordi de er redd for å bli drept.

Hun kan ikke huske at hun tidligere har fått så alvorlige meldinger, som hun gjør nå.

Gruer seg til pride-feiringen

Også 23 år gamle Lise Lotte Olsen er bekymra.

– Jeg føler det har blitt mye vanskeligere nå.

Hun forteller at mange viste støtte etter terrorangrepet i fjor, men at hun ikke lenger opplever den samme støtten.

– Det skjedde noe helt forferdelig og mange hadde medlidenhet. Men nå virker det som om det bare var en fase, og at alt er glemt, sier hun.

Hun orker ikke lenger å ha TikTok på telefon sin. Det blir for mye å hele tiden se de negative kommentarene.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Jeg er redd på grunn av kommentarfeltene. Det er så mye aggressivitet hos de som er negative til pride. Det synes jeg er skummelt.

I år blir første gang hun skal gå i paraden i Oslo. Det har hun bestemt seg for, selv om hun gruer seg.

– Hva gjør jeg hvis noe skjer? Jeg har en plan B og en plan C.

– Og det synes jeg er veldig synd. Det skal jo være en dag der vi koser oss, men mange er redde og nervøse, og går med en klump i magen, sier hun.

Monclaire som lenge har vært aktiv i det skeive-miljøet kjenner også på frykten. Det hadde hun aldri trodd at skulle skje.

– Før følte jeg at verste som kunne skje er at jeg blir slått ned og trakassert. Men nå vet jeg at det finnes folk som ikke vil at jeg skal leve.