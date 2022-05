Brannvesenet: – Mange bør skjerpe seg

– Det er litt spesielt at folk velger å tenne opp bål nå, særlig ute i skog og utmark, sier vaktleder Frode Johannessen ved Øst 110-sentral.

I lang tid har det vært knusktørt og stor gress- og skogbrannfare på Østlandet. Lørdag var det flere gressbranner langs Østfoldbanen.

Kort tid etter at brannvesenet var ferdig med slukking, fikk Øst 110-sentral en bekymringsmelding fra en adresse ikke langt unna der de hadde vært.

Det var bålbrenning av hageavfall i en hage.

Brannvesenet rykket ut og tok en kontroll. Vedkommende fikk klar beskjed om at bålet måtte slukkes. Brannvesenet slokket bålet.

Ikke uvanlig

Tross tørken er det ikke uvanlig at Øst 110-sentral i disse dager får meldinger om bål i hager eller i skog og mark.

– Det skjer ganske ofte. Opptil flere ganger i uken må vi ut på meldinger som dette. Da sender vi det lokale brannvesenet for å slokke og få kontroll, sier Johannessen.

Han ber folk vise ansvar.

– Mange bør skjerpe seg. Det er ikke det at vi skal drepe gleden ved å være ute i friluft. Overhodet ikke. Men når man har værsituasjoner slik som vi har nå og det er unormalt tørt ute, så bør man vise respekt og være sitt ansvar bevisst.

Også brannsentralen for områdene Telemark, Vestfold og Buskerud får stadig henvendelser om at folk fyrer opp bål.

I går gikk de ut med en oppfordring til innbyggerne.

Lørdag ettermiddag ble en mann i 40-årene anmeldt for ulovlig bålbrenning på Ulefoss i Nome i Telemark. Bålet førte til at det tok fyr i tørt gress i nærområdet, og brannvesenet måtte rykke ut.

Forlater bål

I Oslo fikk brannvesenet lørdag en telefon fra turgåere på Brannfjell ved Ekebergsletta.

De la ut denne meldingen ut på Twitter.

Fremme på stedet slukket de restene av bålet med et bar bøtter vann.

Den siste uken har Oslo Brann- og redningsetat hver dag i snitt hatt 4–6 hendelser der bål er dårlig slukket eller fortsatt brenner og er forlatt.

Meldingene kommer oftest fra observante turgåere.

– Det er veldig bra at de melder ifra, sier innsatsleder Eirik Håheim Pedersen i Oslo brann- og redningsetat.

Det er ikke alltid brannvesenet i Oslo trenger å rykke ut med bil.

– Veldig mange av turgåerne som ringer, er oppegående folk som tar ansvar og hjelper oss med å slokke på en god måte. De gjør en god innsats.

Bålplassen på Brannfjell i Oslo ligger i et populært turområde rett ved Ekebergsletta. Foto: Jens Christian Sundby / NRK Foto: Jens Christian Sundby / NRK

Når Brannvesenet må rykke på dette, svekkes beredskapen.

– Ytterste konsekvens kan være at vi har en brannbil langt til skogs for å slokke et bål.

Hvis det da begynner å brenne i et hus i området der bilen skal passe på, vil de som opplever husbrann få senere hjelp.

– Det er svært uheldig at det skal skje på grunn av en sånn slurvete opptreden i skog og mark.

Et lite vindpust kan være nok

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er hovedregelen at det ikke er lov å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Eirik Håheim Pedersen er innsatsleder i Oslo Brann- og redningsetat. Foto: Hege Aas

– Når du tenner et bål i skog og mark nå, har du tatt på deg ansvaret dersom det sprer seg til en brann, sier innsatslederen.

Tross det generelle bålforbudet, har Oslo godkjente bålplasser.

– Men det er like viktig på disse plassene at man slokker bålet ordentlig når man drar derfra.

Konsekvensene kan bli store siden det nå er knusktørt ute.

– Det kan spre seg gnister ved et vindpust fra et bål som er dårlig slokt. Dette kan antenne vegetasjonen rundt og i ytterste konsekvens kan vi få en skogbrann.

I slutten av april brant det i skogen ved Tryvann i Oslo. Årsaken til brannen er ikke kjent. Foto: Oslo brann- og redningsetat Foto: Oslo brann- og redningsetat

– Det som er sikkert er at hvis folk fortsetter å tenne bål på andre steder enn de godkjente bålplassene, og i tillegg er slepphendte med å slokke dem etter seg, vil dette skape skogbranner fremover, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerød Dalen i Oslo brann- og redningsetat.