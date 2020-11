Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Veldig trist. Veldig tungt. Veldig vanskelig, sier Eli-Anne Zahl.

Hun har akkurat tørket av skjermene på innsjekkingsautomatene og står med vaskekluten i hånda.

– Mannen min har jo mistet jobben og er nå i oppsigelsestida. Jeg også står foran en mulig oppsigelse. Har vært i drøftingsmøte, så det er vanskelig, sier hun.

Hun er redd hun mister jobben. Ektemannen har alt fått oppsigelsen. Det er veldig tungt, synes Eli-Anne Zahl. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Normalt er det køer av reisende foran automatene. Nå er det ingen andre der enn henne. Bare en og annen koffert klaprer over det enorme gulvet i avgangshallen.

Hun er kledd i en lyseblå uniform med ISS-emblem og matchende munnbind.

Ektemannen har mørk dress. Enn så lenge arbeider han som teamleder i tralletjenesten. Men ved nyttår er det slutt. Med mindre noe spesielt skjer.

Ekteparet Eli-Anne og Roger Zahl rammes av nedskjæringene. Det er påbudt med munnbind på OSL, men disse er tatt av her for bildets skyld. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det ser ikke lyst ut, konstaterer han.

At to fra samme husstand jobber på flyplassen er vanlig. Det er dermed mange familier som risikerer å bli rammet av en dobbel krise.

Rammer tusenvis

–Så langt er det meldt inn varsler om masseoppsigelser fra 20 bedrifter, noe som utgjør totalt ca. 2550 ansatte her i Ullensaker og Nannestad. Vi er bekymret for at det bare er begynnelsen på et større antall, sier leder for Nav i Ullensaker, Gry Hosøy.

Folketom flyplass. Antallet passasjerer er redusert med nær 90 prosent og mange ansatte må gå. Foto: Heidi Fjørtoft klokk / NRK

Passasjertallet har i det siste ligget på rundt 15 prosent av hva den var før koronapandemien brøt ut, og nylig vedtok Avinor at deler av flyplassen skal stenges ned.

En ringerunde rundt til de største selskapene på OSL avslører nesten 2000 oppsagte og over 3500 permitterte. De mange hotellene rundt flyplassen er ikke regnet med.

Det er ikke nok jobber i området til alle som må slutte, sier den lokale Nav-lederen, Gry Hosøy. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Utfordringen er at det er mange som har lav utdanning og som kommer ut på arbeidsmarkedet samtidig. Så det vil være utfordrende å få alle i jobb her. Rådet vil bli å flytte eller pendle for å skaffe seg noe nytt, sier Nav-lederen.

Presten trøster ansatte

Vanligvis er det de reisende som flyplasspresten forholder seg mest til. Han har et lite kontor i ende av avgangshallen der han kan tilby alt fra sjelesorg til utlån av bønnetepper.

Nå er det flyplassens egne ansatte som gjerne vil ha en samtale.

Etter at korona-krisen rammet flyplassen går Torbjørn Olsen rundt på Oslo Lufthavn for å snakke med ansatte. Munnbind er påbudt på flyplassen nå, men er tatt av her for bildets skyld. Foto: Heidi Fjørtfoft Klokk / NRK

– De er stadig flere av. Flere som er bekymra, flere som er engstelige, flere som gruer seg for framtida, som går hjemme, som er permittert, som har hjemmekontor. Så nå går mer av tida mi til å følge opp og til å snakke med ansatte, sier Lufthavnprest Torbjørn Olsen.

Med hvit prestesnipp og oransje refleksvest går han runder på flyplassen for å snakke med dem som ønsker.

– Situasjonen er tragisk, sier vekter Anita Hansen Westgård. Heldigvis har hun selv så lang ansiennitet at hun kan føle seg nokså trygg på å beholde jobben i sikkerhetskontrollen.

Situasjonen ved flyplassen er trist, er de enige om, lufthavnprest Torbjørn Olsen og vekter Anita Hansen Westgård. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det samme gjelder ikke Eli-Anne og Roger Zahl, som flyttet til Jessheim og fikk jobb på flyplassen i 2015. Tanken på at det snart kan være slutt er vond.

–For meg er ikke dette bare en jobb. Når jeg går inn på rød sone med masse passasjerer, får jeg frysninger på kroppen fordi jeg er så stolt. Jeg er så glad for å ha denne jobben. Det betyr så mye for meg, og det å miste den jobben er helt utenkelig, sier hun og tørker en tåre.