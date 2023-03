Ville ta tilbake kroppen sin: – Jeg har båret skammen på brystet

Vilde Holm Raggan (30) ser på seg selv i speilet.

En tåre renner nedover kinnet. Hun tar tak i bandasjen, og begynner å dra den vekk fra brystet. Nå skal hun se hvordan hun egentlig ser ut. For første gang på åtte år.

Den gang hatet hun det hun så. Det er annerledes denne gangen.

Nå er hun stolt av arrene som er igjen.

– Jeg føler meg fri. Endelig har jeg funnet den stemmen som sier jeg er bra nok, sier hun.

Nytt populært inngrep

Vilde er en del av en utvikling flere plastikkirurger har sett over tid.

– Vi står ved et skifte nå, sier klinikksjef Amin Kalaaji ved Oslo plastikkirurgi.

Kirurgen sitter foran pcen på kontoret sitt på Frogner. Han går bort til et skap på kontoret, og tar ut flere typer implantater.

– Før ville mange ha den største, 500 gram i hvert bryst. Nå ser vi at gjennomsnittsstørrelsen går ned, sier han.



Det er ikke bare puppestørrelsen som går ned.

En av de mest populære operasjonene på klinikken det siste året, kalles Brystimplantat-omdannelse.

– Dette inngrepet gjorde vi en gang i halvåret før. Nå gjør vi det en eller flere ganger i måneden. Det er et sunnhetstegn, sier han.

Samtlige klinikker NRK har vært i kontakt med forteller om det samme.

– Vi opplever nok at tiden for de store brystimplatatene er forbi, sier fagansvarlig plastikkirurg Hilde bugge ved Aleris.

Uke siden operasjonen

Det har gått en uke siden Vilde fjernet silikonimplantatene hun fikk som 23-åring.

Videoen av at hun fjerner bandasjen, delte hun på sosiale medier.

Den har fått over 7 millioner visninger på Tiktok.

Vilde får en sterk emosjonell reaksjon når hun skal fjerne bandasjen, og se sin egen kropp for første gang etter åtte år. Foto: Privat Du trenger javascript for å se video. Vilde får en sterk emosjonell reaksjon når hun skal fjerne bandasjen, og se sin egen kropp for første gang etter åtte år. Foto: Privat

– Jeg har fått over hundre meldinger fra jenter som er i samme, eller i en lignende situasjon, sier hun.

Bare et halvår i forveien hadde hun aldri turt å dele sin historie offentlig. Hun var for redd for hva folk ville mene om henne.

Hun fortsetter:

– Jeg ville dele slik at jeg kan være en støtte for andre. Det er så mye unødvendig skam rundt plastisk kirurgi.

Nye pupper

Vi spoler tiden tilbake.

Vilde opererer seg som 23-åring. I årevis hadde hun hatet hvordan hun så ut. Hatet kroppen sin, de små puppene sine.

Selv ventet hun på puppene som aldri kom. Hun ble spurt om hun hadde jogget bort puppene sine.

På konsultasjon klarte hun såvidt ta av seg bh-en foran kirurgen.

– Etter operasjonen tok det ikke lang tid før jeg skjønte at jeg hadde gjort feil.

Bildene viser Vilde før og etter hun fjernet implantatene. De nye puppene hun fikk gjorde ikke at hun følte seg bedre, tvert imot.

Hun fortsetter:

– Det er jo ikke sånn at silikon på magisk vis fikser problemene dine, sier hun.

Kroppspress

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, snakker med barn og unge hver dag.

Hun er ikke så overrasket over at kirurgene ser denne endringen.

– Det er kjempebra, sier hun.

Tale legger til:

– I fjor var det mye fokus på kvinnehelse, og da snakket mange stemmer om disse tingene. Det inspirerer andre igjen, sier hun.

Hun forteller likevel at det er mye kroppspress og usikkerhet der ute.

– Derfor heier jeg veldig på stemmer som Vilde, som forteller om hvor krevende det kan være å bygge opp sin egen selvfølelse. For det er så viktig, sier hun.

Egenkjærlighet

For det har krevd årevis av Vildes liv å komme dit hun er i dag.

År med intens jobbing for å klare å godta seg selv, og klare å gi seg selv den samme kjærligheten hun har gitt til andre.

Å alltid si gode ting til seg selv i speilet, tilstedeværelse, og prøve å ikke være så kritisk til seg selv har vært en del av det arbeidet.

Vilde har funnet mye støtte i venninnen Thea Raudberget, som også fjernet sine innlegg for noen år siden. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

For Vilde var ikke brystinngrepet løsningen.

– Jeg gikk fra å skamme meg over at jeg hadde små pupper, til å skamme meg over at jeg hadde tatt silikon, forteller hun.

Hun må ta et dypt pust med magen før hun fortsetter.

Implantatet, som hun ville ta vare på, klemmer hun hardt i hånden.

Vilde ville ta vare på implantatet etter inngrepet. Nå bruker hun det som stressball. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Det gjør vondt å tenke på hva jeg utsatte meg selv for, for å bli godtatt av andre. Den skammen har jeg båret med meg på brystet, sier hun.

Til sammen har Vilde og venninnen brukt nærmere hundre tusen kroner på operasjonene.

Det er viktig for dem å si at det ikke er noe galt med å ville fikse på utseendet sitt.

– For noen er det en del av et uttrykk man vil ha. Det viktigste er at man vet det kommer fra et godt sted, sier Vilde.