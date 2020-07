Viktoria (21) har spart over 100.000 kroner på et halvt år

På sosiale medier popper det opp tips og triks til hvordan man kan spare.

Viktoria Markussen (21) er blant dem som har blitt inspirert.

Siden januar har hun spart 145.000 kroner. Hun har også betalt hele billånet sitt på 60.000 kroner.

Vil spare enda mer

Markussen har hovedsakelig jobbet i hjemmesykepleien og som lærervikar. 21-åringen sier hun har jobbet så å si alle røde dager og helger i år.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun kjører dessuten mindre bil, handler én gang i uka, og ser etter billigere varer. Hun har også endret tankesett:

– Hvis jeg ser en ting som jeg vil ha, så drar jeg hjem først og tenker på det. Hvis jeg fremdeles har lyst på den tingen etter et par dager, så er det greit å bruke penger på den, sier hun.

Markussen bor hjemme og med kjæresten sin og har derfor lite utgifter.

Det store målet nå er å kjøpe egen leilighet. Og hun har satt seg et større mål for 2020.

– Jeg skal ha 250.000 kroner på sparekontoen på slutten av året.

Mange vil gi tips

Blant de kjente «sparekontoene» på Instagram er for eksempel @pengesnakk, @forbrukerfrue, @rikere_liv og @happy_penger.

Siviløkonom Siw Slevigen står bak sistnevnte konto. Det var hun som lanserte utfordringen om å spare 100.000 kroner i 2020 til følgerne sine.

Siw Slevigen mener de fleste kan spare 100.000 kroner på ett år. Foto: Privat

– Mange syns det er motiverende med 100.000 kroner. Det er et rundt og morsomt tall. Og hvis du sparer 100.000 kroner i ti år, så har du faktisk spart 1 million, sier hun.

Slevigen mener de fleste som har en vanlig inntekt, kan klare å spare 100.000 kroner i løpet av et år.

Her er hennes tips:

Slik sparer du 100.000 kr på ett år Ekspandér faktaboks Du sparer 274 kr dagen, eller 8333 kr måneden. Planlegg alle kjøp dagen før.

Skriv en pengedagbok i en måned. Her skriver du ned alt du kjøper, men også hva du tenker om kjøpene. Da kan du finne ut av vaner som koster deg dyrt.

Kutt gradvis. Hvis du feks. drikker energidrikker, så kan det bli 1000 kr måneden med en om dagen.

Gå gjennom alle regninger.

Finn måter å øke inntektene dine på. Du kan ta en ekstrajobb, ta ekstravakter, selge ting eller benytte deg av mulighetene delingsøkonomien gir. Kilde: Siw Slevigen

Men dersom man har lav inntekt, er uføretrygdet, går på arbeidsavklaringspenger eller er aleneforsørger, så kan det være vanskelig, sier hun.

– Samtidig så er det aleneforsørgere og uføre som har klart det, sier Slevigen.

Småbarnsfamilien

Bente Linn Dirdal (31) har også klart å spare over 100.000 kroner så langt i år.

Hun forteller at familien måtte ta grep etter å ha havnet i økonomisk krise for et par år siden.

Trebarnsmoren sier familien nå planlegger alle innkjøp.

Bente Linn Dirdal og familien har spart 110.000 kroner i år. Foto: Privat

– Vi har et matbudsjett på 5000 kroner i måneden. Vi kastet mye mat før, det gjør vi ikke lenger, og nå kjøper vi ofte på tilbud. Det har blitt en livsstil, sier Dirdal.

Familien har også kuttet å kjøpe ting på impuls. I tillegg kjøper de mye brukt og selger ting de ikke trenger.

Målet er å bli gjeldfrie og å ha nok egenkapital til å kjøpe eget hus.

– Jeg tenker på det langsiktige målet, hva jeg kommer til å få av å spare. Det er motivasjonen.

– Enkle tips man kan finne selv

Siviløkonom og økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, mener fokuset på sparing er en forlengelse av klima- og miljøtrenden. Vi skal bruke og kaste mindre.

Cecilie Langum Becker er økonomikommentator i NRK.

Becker syns det er positivt at folk blir mer bevisste på egen økonomi. Samtidig påpeker hun at det er kommersielle krefter bak tipsene:

– Man skal være klar over at mange som snakker om økonomi i for eksempel sosiale medier og TV-programmer, har dette som jobb. De skal ofte selge kurs, bøker eller apper. Få gjør dette av ren godhet, sier Becker.

Det er også de samme rådene som går igjen, sier hun:

– Det er enkle tips man får, som de aller fleste kan finne fram til selv. De fleste klarer nok å finne hvor skoen trykker og hvor man kan spare.