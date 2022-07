Neste uke starter Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad. Men i år har det blitt månelyst lenge før første tone er spilt.

Stridens eple er at festivalen i år har valgt å samarbeide med Oslo Vegetarfestival. Det betyr at det bare blir plantebasert mat for både publikum og artister.

– Vi har alltid lagt vekt på å være en festival som tar miljøhensyn siden vi startet i år 2000. Det er en del av profilen vår, sier festivalsjef Torill Frydenlund til NRK.

Ut mot «drøvtyggere»

Men avgjørelsen har blitt en het potet i lokalavisa Fredriksstad Blad. Folk har gått bananas i kommentarfeltene og mener at festivalsjefen er klin kokos og at Månefestivalen har tråkket i salaten:

«Helt greit at folk er veganere, men hvorfor skal folk som ikke er det tvinges til å spise veganer mat??», er en av over 1000 kommentarer på lokalavisas Facebook-sider.

En annen skriver:

«Kan ikke drøvtyggerne spise før dem kommer a, åsså kan dem servere kjøtt til dem som vil ha det.»

Kan du ha det fett på festival uten animalske proteiner? Debatten raser i Fredrikstad. Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

Daniel Lauritsen er en av flere som har reagert på den kjøttløse menyen.

«Ellers takk! Jeg vil ha MAT. Har prøvd div vegetarmat, og 95% smaker helt forferdelig!», skriver han på Facebook.

Til NRK utdyper 32-åringen at han selv prøvde å være vegetarianer for noen år siden, men raskt fant ut at han trengte kjøtt i dietten for å holde seg oppegående.

– Det er bra at noen tør å prøve noe nytt, men det er klart det ikke blir populært. De fleste vil nok ha kjøtt, sier han.

Lauritsen tror folk kan komme til å snike med seg mat i sekken, eller dra på restaurantene i nærområdet.

– De som vil på festival, reiser på festival. Men jeg tipper nok at restauranteierne i nærheten av Månefestivalen gnir seg godt i hendene nå.

Festivalsjef Frydenlynd tar det med knusende ro at hun har ertet på seg mange.

– Det er veldig gøy at det har skapt så mye engasjement. Og at vi har provosert så mange med et så uskyldig grep. Og så er det jo uvisst om det er de som faktisk skal på festivalen som har kommentert dette, sier Frydelund, som nekter å bite i det sure eplet og gjeninnføre kjøtt på menyen.

Hadde du overlevd en festivalhelg uten kjøtt? Helt klart! Plantebasert er nammenam. Hva? Nei! Pølser og hamburger til folket. Ja. Men hadde fylt opp med kjøtt både før og etter festivalen.

Egg og råtne tomater

Frydenlund mener kritikerne er på bærtur og er sikker på at de som skal levere vegetarmaten kommer til å fikse biffen og at publikum kommer til å ha det som plommen i egget.

– Jeg tror det blir fantastisk mat, sikkert mye bedre enn det mange andre festivaler har med sine kjedelige burgere og pølser uten kvalitet. Det kan jeg love, sier hun eplekjekt.

Det er ikke første gang en vegetarmeny blir møtt med råtne tomater. Universitetet i Bergen kuttet ut kjøttet på julebordet i 2019. Saken ble debattert i Dagsnytt 18 og Frps Bård Hoksrud mente avgjørelsen var et tegn på «ekstrem politisk korrekthet».

Mer enn gress

Vegetarmatblogger Mari Hult mener at kritikken Månefestivalen får bare er blåbær. Hun støtter kjøttkuttet.

– Det er modig og kult og hundre prosent i tiden. Jeg synes det er tøft av festivalen å vise at de mener alvor med miljøprofilen sin, selv om det betyr potensielt upopulære avgjørelser, sier hun.

I 2019 havnet vegertarmatblogger Mari Hult på 88. plass på Nationens liste over de med mest makt i Landbruks-Norge. Foto: Erik Sæter Jørgensen

– De har dessuten en fantastisk aktør med på matsalget. Det er ikke slik at folk vil bli avspist med grønne salatblader og gress.

– Har du et råd til de som absolutt ikke vil ha vegetarmat på festival?

– De må gi det en sjanse. Jeg tror det henger igjen så mange fordommer som ikke stemmer. Jeg har sett litt på de aktørene, og det er topp greier de kommer med.

Fikk kvinnekritikk

Månefestivalen har tidligere gjort andre kontroversielle valg. Som da de i 2014 inviterte kun kvinnelige artister. Den erfaringen kan de høste frukter av nå som de står i stormen igjen.

Heldigvis kan festivalsjefen friste de vegetarskeptiske med en musikalsk gulrot eller to. Store artister som Kvelertak, Madrugada og – kanskje rosinen i vegetarpølsa – Travis skal opptre.

Og selv om det nepe blir kjøtt på festivalområdet, vil det fortsatt være mulig å være på druen eller til og med bli pære full.