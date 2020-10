Majorstua-drapet: Lindén erkjenner å ha drept Heikki Bjørklund Paltto, men ikke straffskyld

22-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, la til at Lindén erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Mandag startet rettssaken etter Majorstua-drapet for to år siden.

– Et brutalt drap og et tilfeldig offer.

Slik beskrev aktor og statsadvokat Trude Antonsen drapet i sitt innledningsforedrag mandag.

Makaveli Lindén er blant annet tiltalt for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto inne i leiligheten Paltto og tre kamerater leide på Majorstua i Oslo. I forkant av drapet ranet Lindén en mann inne i et parkeringshus i nærheten av leiligheten.

Ifølge tiltalen ble Paltto stukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen. Det førte til at han døde av forblødning og pustesvikt.

Heikki Bjørklund Paltto ble drept i om morgenen 15. oktober for to år siden. Foto: Privat

Aktor: – Et brutalt drap

– Vi håper å få frem hva som skjedde inne i leiligheten, sa statsadvokat Trude Antonsen til NRK før rettssaken startet.

Statsadvokat Trude Antonsen beskriver drapet som brutalt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Lindén har erkjent at han drepte Paltto. Han har flere ganger forklart seg om drapet, sier Antonsen.

– Han erkjenner fullt ut det han er tiltalt for, men ikke straffskyld, sier Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Majorstua-drapet Foto: Privat Ekspandér faktaboks Mandag 15. oktober 2018 ble Heikki Bjørklund Paltto (24) funnet drept i leiligheten der han bodde på Majorstua i Oslo.

Paltto ble funnet av en av kameratene han bodde sammen med.

Etter det NRK erfarer var offeret knivstukket en rekke ganger. Politiet kaller det «en svært alvorlig drapssak».

Politiet mener drapet må ha skjedd en gang mellom morgenen og funnet kl 12 samme dag.

Fredag 19. oktober etterlyste politiet enn mann med overvåkingsbilder uten at de visste hvem den mistenkte var.

Søndag 21. oktober bekreftet politiet at mannen var identifisert som Makaveli Lindén (20) fra Sverige. Lindén hadde fått status som siktet for både drapet og et knivran samme dag på Majorstua.

Tilregnelig, under tvil

De sakkyndige har slått fast at den svenske mannen, under sterk tvil, er strafferettslig tilregnelig.

Det er likevel spørsmålet om Lindén var tilregnelig eller ikke som blir hovedspørsmålet i Oslo tingrett.

Lindén og hans forsvarer mener svensken var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Advokat Øystein Storrvik forsvarer den drapstiltalte 22-åringen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Til tross for at rettspsykiaterne har kommet frem til at Lindén var tilregnelig da han drepte Paltto, så vil statsadvokaten trolig be om psykisk helsevern for Lindén.

Det kommer frem av tiltalen at påtalemyndigheten mener Lindén har handlet i psykotisk tilstand og har derfor bedt om overføring til tvunget psykisk helsevern.

Antonsen vil likevel ikke utelukke at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for 22-åringen fra Uppsala.

Det blir opp til Oslo tingrett å avgjøre om Lindén skal dømmes til tvunget psykisk helsevern eller fengselsstraff.

Drapssiktet i Belgia

Majorstua-drapet utløste en storstilt jakt på den svenske 22-åringen. Åtte dager etter drapet ble han pågrepet i Dijon i Frankrike.

Mellom drapet i Norge og pågripelsen i Dijon skal han også ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i Mechelen i Belgia. Ifølge belgiske medier skjedde drapet 21. oktober, to dager før Lindén ble pågrepet.

Han er nå siktet for drapet i Belgia, forteller statsadvokat Antonsen.

Belgiske myndigheter har siktet Lindén for drapet på Johanna Jostameling. Foto: Privat

– Han er etterlyst i Belgia. De vet at han er her. De kommer til å utstede en arrestordre, men de venter til vi har behandlet saken vår.

Lindén er kjent med siktelsen.

– Han har vært siktet i ganske lang tid, sier Storrvik.

Han er blitt avhørt av belgiske myndigheter, men har ikke ønsket å si noe om de faktiske forhold rundt saken i Belgia.

Kan sendes til Sverige

Det er satt av fem dager til behandling av saken i Oslo tingrett.

Etter at en rettskraftig dom er på plass, kan Lindén søke om å få gjennomføre soningen i Sverige, forteller statsadvokat Antonsen.

Makaveli Lindén, som tidligere het Christian Bo Lindén, på et klassebilde fra 9. klasse.

Makaveli Lindén, som tidligere het Christian Bo Lindén, ble i 2017 dømt til sin første fengselsstraff. Det skjedde etter en rekke tyverier, ran og ungdomsstraffer.

Han ble dømt for første gang da han var 15 år gammel.