Mads Hansen samlet inn over seks millioner til jul

Da Sølvguttene sang julen inn i de tusener hjem, hadde det i løpet av noen uker strømmet inn millioner til dem om har hatt det vanskelig i høst – og som gikk en krevende høytid i møte.

Mads Hansen har nok en gang gått ut til sine 511.000 følger på Instagram med en bønn: Hjelp andre til en fin jul.

Rett Fram Opplevelser kan nå melde om nok et oppsiktsvekkende høyt engasjement: 6,3 millioner kroner.

– Uvirkelig stort

Det er andre året TV-profilen og den tidligere fotballproffen Mads Hansen fronter kampanjen med sin egen julekalender på Instagram.

– Det er overveldende. Alle har høye utgifter nå og mer enn nok med seg selv, at de da samtidig klarer å se at det er noen som har det enda verre og trenger hjelp, det varmer i hvert fall mitt hjerte, sier Hansen til NRK.

Han kaller det en «nevemagnetkalender», hvor han oppfordrer folk til å donere penger etter hvor provoserende de synes personene i de ulike lukene er.

I fjor kom det inn over 6 millioner kroner. Folk vil fortsatt gi.

– I år har vi det tøffere økonomisk alle sammen, så det å oppleve denne givergleden er uvirkelig stort, sier organisasjonsleder Ronny Johnsen i Rett Fram Opplevelser.

– Det var helt sensasjonelt i fjor, og jeg hadde aldri tenkt vi kom til å være i nærheten av det. Nå er vi over fjoråret, og det viser litt av hva som bor i nordmenn, sier Hansen.

Han la ut følgende melding på Instagram på julaften:

«En ekstra julehilsen til alle dere 12.452 som har bidratt til å gjøre julen veldig mye bedre for veldig mange. Takket være dere er det mange barn, mammaer og pappaer som i kveld legger seg med et stort og stolt smil om munnen.»

Ronny Johnsen i Rett Fram Opplevelser har i flere år jobbet for å gjøre jula bedre for dem som trenger det mest. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

«Mammahjertet blir helt»

De siste dagene har både Hansen og Rett Fram fått en rekke tilbakemeldinger fra dem som har mottatt julehjelp:

«Takk! Det er ikke alltid så lett å være voksen, da er det godt å ha ei hånd og holde i. Det er skummelt, kanskje til og med litt nervepirrende, å be om hjelp. Men hos dere er det ikke som å gå på audition med alle odds mot seg.»

«Tusen hjertelig takk for at dere gjør julen vår lettere, og mange bekymringer mindre.»

«En byrde er lettet fra skuldrene mine, nå kan jeg kjøpe gave til sønnen min. Det betyr så utrolig mye, og mammahjertet blir mer helt.»

Mads Hansen forteller at den endelige summen kommer om noen dager, siden det er bedrifter som har betalt med giro, noe som vil synes på kontoen først når hverdagene får sortert papirene.

– Hva fikk deg til å begynne med dette?

– Jeg har hatt en fjollete kalender som folk har syntes har vært gøy, og så tenkte jeg at jeg kunne kombinere den med noe nyttig. Mine barn har blitt eldre og jeg har sett hvor mye de gleder seg til jul, forteller Hansen.

Og dermed blir kontrastene store:

– Når jeg da vet det er så mange barn rundt i landet som gruer seg til jul, fordi de ikke får gaver, da er dette det minste jeg kan gjøre. Mange gruer seg til å komme på skolen igjen i januar og få spørsmål om hva de fikk til jul, fordi de ikke fikk noe. Og så er det mange mammaer og pappaer som føler seg mislykket fordi de ikke kan gi barna sine en fin jul, på grunn av økonomien – og forhold de ikke råder over, som renteoppgang og dyre strømregninger.

Julegaver og matkasser

Rett Fram Opplevelser har tiårsjubileum og forteller at de aldri før har merket en så stor pågang og giverglede.

– Vi har hatt 61 sjåfører som kjørte ut 4355 julegaver. Vi kjørte ut 320 matkasser til en verdi av 1600 kroner per stykke og hjalp til sammen 1791 familier, forteller Ronny Johnsen.

I løpet av desember gjennomførte organisasjonen 22 julefeiringer på 22 dager, med til sammen over 260 gjester. 220 frivillige var i sving. 13 firmaer i Drammen har bidratt i arbeidet.

– Arbeidet som er nedlagt, og det vi har fått til, er historisk. Vi viser et fellesskap som er helt unikt i verden, og det at så mange kjente personligheter bidrar gjør at det også blir lettere for folk å be om hjelp, sier Johnsen.