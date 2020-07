Madrass i bagasjerommet og baby løs i bag - slik var bilferiene før

Både politi og kontrollører var sjokkerte da de så en varebil som kjørte med et barn som satt usikret på en stol mellom forsetene tirsdag denne uken. Bilen ble stoppet under en trafikkontroll i Hemsedal.

Utrolig dårlig dømmekraft, mener politiet. Graverende, mener Statens vegvesen. Rådgiver Ole Rath i Trygg Trafikk er enig. Det finnes ingen unnskyldning, mener han. Men han sier samtidig at det vi reagerer på, var helt vanlig før.

Han husker selv at han satt løst på fanget til foreldrene som liten, men han mener forholdene var helt annerledes før.

– Jeg husker spesielt boblene som hadde ikke bare en hattehylle, men en grop baki der. Den var veldig populær å legge barna i. Den gang syntes folk at det var en god og fornuftig ting. I dag ville du aldri gjort det, sier Rath.

Løse barn i baksetet

Denne sommeren har Trygg Trafikk startet en kampanje for å belyse betydningen av trafikksikkerhet og god sikring av barn. De ber folk fra hele landet sende inn bilder av seg selv eller andre fra bilturer i barndommen. Det har kommet inn rundt 100 bilder, som spenner seg i tid fra 30-tallet og nesten helt fram til i dag.

Bildene viser hvor mye som har skjedd bare på 30-40 år.

Dette bildet er tatt på 80-tallet. Disse fire sitter usikra bak i bilen. Foto: Nils / privat

«Vi hadde kjøpt folkevogn transporter med 2 seter foran. Bilen var over 10 år gammel, så da var det lov å sette inn ekstra seter uten at det ble dyrere. Men det gikk jo en stund før et stk. baksete og 2 stk. bakovervendte barnebilstoler ble montert. Imens så satt 4 unger løs bak i bilen. Skrekk og gru, heldigvis gikk det bra,» skriver Laila Brandsdal Johnson (66) om bildet over. De fire barna er hennes fire eldste barn.

I dag sier hun at de fortsatt snakker om dette.

– Og de to eldste husker da setene med bilbelte kom. Det var ikke populært, da ble de jo «tjora» fast i stedet for å kunne leke i baksetet, sier hun.

– Var like glad i barna da

Johnson husker det som helt normalt at barna satt løst, ingen reagerte på den den gangen. Hadde du tre seter baki, men skulle kjøre fem barn, så var det bare å stappe dem inn. Det var også vanlig at små barn lå løst i bagger i baksetet, uten å være festet.

Selv husker hun godt da hun selv var liten og satt på med faren på motorsykkelen - på en pute mellom beina hans, ikke festet på noen måte.

– Barna ble plassert der foreldrene følte det var tryggest. De var like glad i barna sine da som i dag. Det handler om mer tilgjengelighet både av kunnskap og utstyr, som gjør at tryggheten heldigvis blir bedre og bedre og bedre for hvert eneste år, sier Rath.

Ole Rath i Trygg Trafikk Foto: Tryggtrafikk.no

Fra over 100 til 0 døde

Johnson er enig med Rath. Hun er glad for at det i dag er krav om å sikre barn ordentlig i bilen. Og at både barn og voksne bruker sikkerhetsbeltet.

– Før alle ble pålagt å bruke sikkerhetsbelte var det en del som nesten ble litt fornærma om du ba dem ta på beltet hvis de skulle sitte på, sier hun.

Først i 1971 ble det påbudt å installere bilbelte i nye biler. Fra 1975 var det pålagt å bruke dem for voksne - men bare i forsetet. I 1985 kom påbud for bruk av belte både i for- og baksetet - men fortsatt bare for dem over 15 år. Først i 1988 ble påbudet utvidet til å gjelde alle, uansett alder.

Fra og med samme år ble du også pålagt å sikre barn i barneseter.

Rath mener det bare er å se på ulykkesstatistikken, for å se at disse tiltakene har fungert. I «toppåret» 1969 døde 103 barn under 15 år i trafikken. I 2019 var tallet 0.

– Det har skjedd vanvittig mye. Bilene blir bedre, men også bilsetene og bilsikringsutstyret. Og kunnskapen til foreldrene. Vi vet mye mer om dette i dag, og det er derfor det er så trist å se folk som fremdeles gjør det bildet av den usikrede stolen viser.

Denne stolen møtte kontrollører i Hemsedal tirsdag denne uken. På den satt en tiåring - helt usikret - mellom to seter. Foto: Statens vegvesen

Ikke alle sikrer

Selv om mye har skjedd, er det fremdeles ikke alle som sikrer barna godt nok. Rath har selv sett situasjoner der barna har sittet løst i bilen.

– Jeg har med selvsyn sett barn – både to og tre barn – på et enkeltsete i en bil med bare to seter foran, på vei til skolen hvor de settes av, hvor alle da er usikra, for det er bare ett belte og da har ingen av barna belte på seg, sier han.

Ifølge politiet og Statens vegvesen er det likevel heldigvis uvanlig med dårlig sikring av barn i 2020. Men de har noen eksempler fra de siste årene, for eksempel en bil som ble stoppet ved Jessheim i 2018, i 110-sone med et barn sovende usikret på foreldrenes fang. Det er også tilfeller av barneseter som ikke er festet i det hele tatt og barn som sitter usikret i setet.

– I tilfellene der barn ikke er sikret blir politiet som oftest koblet inn, sier fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

Sendt inn av Johanne fra Sandefjord Foto: Privat

«Bilferie til Italia. Vognbagen med meg plassert på passasjerplass foran,» skriver Johanne fra Sandefjord om dette bildet.