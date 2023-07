Machete-siktet fremstilles for varetekt

Den 20 år gamle mannen som er siktet for å ha brukt machete under et basketak utenfor et utested i Oslo i helgen, blir i dag fremstilt for varetektsfengsling.

– Han begjæres varetektsfengslet fordi vi mener det er fare for bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Christer Gangsø til TV 2.

Fire vektere ble skadet i dramatiske hendelsen som skjedde i Torggata sent lørdag kveld.

Mannen er siktet for grov kroppsskade og har erkjent straffskyld.