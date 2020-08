Må være forberedt på en høst med høyt sykefravær

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kommer til å bli ganske mye høyere fravær enn det vi har vært vant til å håndtere på norske arbeidsplasser.

Det sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen.

– Har du tegn på luftveissykdom så skal du ikke på jobb, du skal la deg teste, legger han til.

Frykter ekstrabelastning

Det han sikter til kan bli en «ond sirkel» i arbeidslivet utover høsten. Selv om du har fått testet deg for korona, og fått konstatert at det bare er en forkjølelse, skal du ikke tilbake på jobb med en gang.

– Det som skjer da er at du smitter andre med den vanlige forkjølelsen din, og da må de ta hensyn til sine symptomer. Så må de bli hjemme og la seg teste, sier Johannessen, før han legger til:

– Du sprer da ganske mye ekstrabelastning på både arbeidsplasser, familier og på testkapasiteten.

Aina Sæbøe Olsen, butikksjef hos Kiwi, mener hun er godt forberedt. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Har flere ansatte

– Hvis de blir syke i høst, så er jeg forberedt på å ha andre som kan overta. Ekstremt godt rustet egentlig. Vi er forberedt på det verste, men håper på det beste.

Aina Sæbøe Olsen er butikksjef for en Kiwi-butikk i Lier og godt forberedt på en høst hvor ansatte eventuelt må holde seg hjemme.

Kiwi har nå 1500 flere ansatte enn hadde i fjor, for å ha ringehjelper og folk til å steppe inn ved sykdom.

– Så lenge man har en god beredskapsplan og er forberedt, så har jeg ikke noen bekymring, sier Olsen.

Må lage beredskapsplaner

– Bedriftene må ta høyde for at flere av sine ansatte kommer til å være borte fra jobb, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

Nina Melsom er arbeidslivsdirektør i NHO. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Hun sier NHO er svært opptatt av at det nå lages beredskapsplaner.

– De må være i beredskap på den måten at de enten kan bruke mer overtid, leie inn arbeidskraft eller midlertidige ansettelser, forklarer Melsom.

– Tøffe økter for de som er friske

Ikke alle arbeidsplasser er like godt rustet. Flere steder kan det bli tynt med folk, og da frykter kommuneoverlegen at det er de som er igjen på arbeidsplassen som rammes.

– Med det fraværet som nødvendigvis kommer, så vet vi at dette kommer til å bli krevende. Det kommer til å bli tøffe økter for de som er friske og går på jobb, forklarer Johannessen.

– Vi har en arbeidsmiljølov som skal ivareta helse, miljø og sikkerhet for oss som er på jobb. Det er viktig for at ikke belastningen skal bli så stor at de også blir syke, sier Melsom.

– Man må holde seg innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser, legger hun til.

Melsom mener også en god del har mulighet til å jobbe hjemmefra, selv om man skulle være forkjølet.