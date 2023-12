Bly har mange alvorlige effekter

Bly er et tungmetall som er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Kronisk blyforgiftning kan skade nervesystemet, nyrer og det bloddannende systemet hos varmblodige dyr. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader.

Barn er spesielt sårbare for eksponering, og vi mistenker at bly kan påvirke barns intellektuelle utvikling. Vi kjenner ingen nedre grense for hvilke nivåer som kan gi slik skade, og mengdene barn utsettes for via mat og andre kilder overskrider tolerabelt nivå som kan gi alvorlige effekter.

Fugler kan forgiftes av rester av blyhagl, fordi de får i seg bly sammen med småstein og grus når de spiser. Rovdyr eller åtseletere kan få i seg blyhagl hvis de spiser dyr som er skutt med blyammunisjon.

Bly fra ammunisjon kan også spre seg i kjøtt og overføres til mennesker når vi spiser det.

Kilde: Miljødirektoratet