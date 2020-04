Lurte skolebarn med å avlyse påskeferien

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«På grunn av den pågående pandemien ser Oslo kommune seg nødt til å gjennomføre undervisning i påskeferien».

Denne meldingen stod onsdag mange av elevene ved Vinderen skole i Oslo opp til . Også elevene ved Kattem skole i Trondheim fikk elevene samme melding.

Foto: Skjermdump / Kattem skole

Årets store aprilsnarr viser seg dermed å gå ut på å lure elevene til å tro at hverdagen med hjemmeskole er over. Og at påskeferien er avlyst.

– Spøken ble tatt godt imot, sier rektor Morten Krogstad Strand på Kattem skole.

En god gammeldags aprilsnarr

På Vinderen skole i Oslo var det en lærer i sjuende klasse som sendte ut beskjeden på kommunikasjonsplattformen Teams.

En av dem som gikk fem på er 13 år gamle Maxine Elvrum Berg.

– Vi fikk en melding på en app som heter teams. Der fikk vi beskjed om at vi skulle ha skole hele påsken. Det var litt kjip, sier hun.

Etter å ha tenkt litt over situasjonen, og hvilken dato det var, skjønte hun at det hele var en god gammeldags aprilsnarr.

INGEN PÅSKEFERIE: Maxine Elvrum Berg (13) ble lurt av læreren sin på 1. april. Foto: privat

Rektor ved skolen tar meldingsutvekslingen fra læreren til elevene med godt mot.

– Litt 1. april-spøk må vi tåle nå i koronatidene. Det er kanskje viktigere enn noen gang å ha litt humor. Dette er en helt uskyldig spøk fra vår side, sier Tore Haugen, rektor ved Vinderen skole i Oslo.

På Borge skole i Porsgrunn fikk elevene melding om at påskeferien var utsatt på ubestemt tid, og at alle måtte være klare til å møte på skolen fra mandag morgen.

MÅ HA HUMOR: Rektor ved Borge skole i Porsgrunn mener man må senke skuldrene litt i disse koronatidene. Foto: privat

– Vi tenkte at vi ville få elevene til å senke skuldrene litt. Få seg en latter i denne krevende tiden vi er oppe i. Rett og slett ufarliggjøre litt, det er nok alvor, sier rektor Mari Lunde.

– Har dere fått tilbakemelding om at det er mange som har gått på spøken?

– Det var lærerne som sendte ut til sine elever, så reaksjonene kommer nok rett til dem. Men jeg hørte at en elev på 4. trinn hadde skrevet «haha, du lurer ikke meg! Jeg skal ikke ha skole i påska!»

MANGE SPØKER: Ved en skole i Oslo sendte en lærer ut denne spøken til flere elever. Foto: Skjermdump

«Skoleåret må tas på nytt»

Også i Rogaland var det flere elever som våknet til melding fra skolen. Og for flere var det vanskelig å forstå at det var en spøk.

– Jeg fikk et bilde fra læreren min der det stod at vi skulle ta skoleåret på ny. Jeg måtte sjekke det, selv om jeg helst trodde at det var tull. Men bildet så veldig ekte ut. Jeg trodde litt på det, sier 10 år gamle Julie Jacobsen fra Karmøy.

Bildet viste det som kunne se ut som en NRK-artikkel der Erna Solberg kom med budskapet om at skoleåret måtte gjøres på ny.

Fotografiet var manipulert og bare en aprilspøk fra lærerne.

1. APRIL: Ved Solås skole i Gjesdal fikk elevene beskjed om å synge «Bæ, bæ lille lam» for å hylle den norske bonden. Det gjorde familien Vestergaard ute på trammen med et smil om munnen. Du trenger javascript for å se video. 1. APRIL: Ved Solås skole i Gjesdal fikk elevene beskjed om å synge «Bæ, bæ lille lam» for å hylle den norske bonden. Det gjorde familien Vestergaard ute på trammen med et smil om munnen.

Lokalavis spøkte om at skolene åpner

«For å kontrollere smittefaren, men likevel øke aktiviteten, blir skoler og barnehager åpnet igjen. De skal spres utover i Volda og Ørsta», skrev lokalavisa Møre 1. april.

Videre i artikkelen ble det blant annet spøkt med at det var bestilt en tankbil med antibac til elevene, at undervisningen skulle foregå i sjøbuer, skolebygg og fiskebåter.

– Jeg synes alle disse elementene er så usannsynlige at jeg tenker at folk forstår at det er en aprilspøk, sier Tore Aarflot redaktør i avisa.

Men det synes ikke ledelsen i kommunen. De var raskt ute med å avkrefte informasjonen fra avisa.

Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen (Sp) var nemlig usikker på om leserne av lokalavisa forstod at det var en aprilspøk.

– Jeg tror ikke folk forstår at det går an å spøke med koronakrisen på denne måten der, sier Dimmen.