Løslater siktet for Torshov-skytinga

Mannen som er siktet etter Torshov-skytinga er løslatt fordi mistankegrunnlaget er svekket. Det opplyser Unni Grøndal i Oslo politidisitrikt til NRK. Han er likevel fortsatt siktet.

– Min klient har hele tiden vært svært tydelig på at han ikke har noe med denne saken å gjøre. Nå er han glad for at politiet har løslatt ham, og at de har lyttet til dette, sier advokat Øivind Sterri.

Mannen har sittet et døgn på glattcelle før han ble løslatt.

– Det er åpenbart at vi vil kreve erstatning for urettmessig straffeforfølgelse etter dette, sier Sterri.

Politiet sier til NRK at det ikke er gjort noen flere pågripelser i saken.

Tre personer ble pågrepet samme kveld som skytinga. De ble senere løslatt, og har nå status som fornærmet. Ytterligere en person ble pågrepet påfølgende natt, men er altså nå også løslatt.