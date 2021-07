Her leker kiterne med livet

– Se der nå. Nå kommer det en her. Rett foran baugen!

Los Thomas Høvik kaster seg på skipshornet for å gi den lille fritidsbåten beskjed om at manøveren foran containerskipet skaper en farlig situasjon.

– Det er litt hodeløst. Hvis det skjer noe med den når den er ute av synsfeltet vårt så veit jeg jo ingenting, forklarer han.

Høvik forteller at det er svært farlig når småbåtene forsvinner ut av synsfeltet han har foran båten. For da er det en periode han ikke har oversikt over hvor småtbåten befinner seg.

Thomas Høvik jobber som los. Foto: Shad Madian / NRK

– Og det skjer ganske ofte. Gjennom hele sommersesongen så er det dagligdags, sier Høvik.

Denne gangen gikk det heldigvis bra, men dette er situasjoner som skjer ofte. Kanskje enda mer enn før. For trafikken på sjøen blir stadig større.

Losen mener det er viktig for de voksne å tenke på at de er forbilder for de yngre, og at de er med på å skape holdninger til sjøs.

– Det er ganske mange nye båteiere for tiden. De har med seg barn og familie. Det er viktig å tenke at neste generasjon skal lære av foreldrene sine.

NRK hadde knapt kommet om bord i det store containerskipet, før denne småbåten passerte for nære baugen. Foto: Shad Madian / NRK

Kommer for tett på de store skipene

Inge Astor Jensen er skipsspotter. Han har fanget mange farlige situasjoner på film. Foto: Shad Madian / NRK

Forbi Svelvik i Viken passerer mange store skip på vei inn til Norges største bilhavn i Drammen. På land treffer vi skipsspotter Inge Astor Jensen. Det er ikke bare småbåteiere som leker med livet. Han opplever også kitere som kommer for tett på.

– Det verste som kan skje er at de blir propellmat. Det er jo det, sier Jensen og fortsetter:

– At farkosten blir ødelagt er jo en ting. Men det er livet ditt. Det har du bare en gang.

Jensen viser NRK bildene han har tatt av kitere i Svelviksundet. Filmen viser flere situasjoner der kiterne setter seg selv i farlige situasjoner.

Jensen ber alle om å være oppmerksomme på sjøen, og ikke minst være ydmyk mot skipstrafikken.

Lederen i Oslo Kiteklubb anbefaler alle å holde minst 300 meters avstand til de store skipene. Foto: Inge Astor Jensen

Når NRK viser filmen til lederen i Oslo Kiteklubb, mener han denne hendelsen må være én av veldig få tilfeller.

Anders Horgen er leder i Oslo Kiteklubb. Foto: Anders Fehn / NRK

– Hvis vi ser på bildene ser vi at det er et par personer som er veldig nære skipet. Og jeg forstår at kapteinen er bekymret for at de skal kjøre på kitere, sier leder Anders Horgen.

– Men vi ser også at kiterne har manøvreringskontroll og holder seg unna. Allikevel mener vi innad i miljøet at det er altfor nærme og spesielt i skipets kjørebane, legger han til.

Mange store skip seiler gjennom det trange Svelviksundet. Foto: Azad Razaei / NRK

Må bruke sitt viktigste våpen

Horgen oppfordrer derfor alle kitere til å holde minst 300 meters avstand når de store skipene kommer. Hvis ikke, må losen ty til sitt viktigste våpen på sjøen.

– Det viktigste instrumentet vi har på brua på sommertid har vi her borte, sier los Thomas Høvik og legger seg på hornet igjen.

– Da hender det at vi får litt oppmerksomhet fra dem som er nærme. Så den er effektiv.