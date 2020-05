Lørenskog-saken: – Politiet har malt seg selv inn i et hjørne

– Politiet har malt seg selv opp i et hjørne, sier advokat Sjak Haaheim.

Han har jobbet i en årrekke som politiadvokat, både ved voldsavsnittet i Oslo og ved statsadvokatembetet. De siste ti årene har han vært forsvarsadvokat.

Etter 11 dager i varetekt ble Tom Hagen løslatt. Lagmannsretten mente det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap.

Det var 28. april at Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Han har hele tiden nektet straffskyld.

– Uryddig

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018.

Advokat Sjak Haaheim, mener politiet har malt seg selv opp i et hjørne. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Politiet har opptrådt prosessuelt uryddig i denne saken, sier Haaheim.

Han viser til at politiet ønsket å pågripe Tom Hagen igjen, etter at han var sluppet ut av varetekt, at de pågrep Tom Hagen med delta-styrker og at de endrer siktelsen til mannen i 30-årene som ble pågrepet torsdag.

Tom Hagen er siktet for å ha tatt livet av kona Anne-Elisabeth Hagen, eller medvirket til dette. Han nekter straffskyld. Foto: Privat/Scanpix

Hemmelig etterforskning

I løpet av de 18 månedene Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet, har politiet tatt i bruk hele verktøykassen de har for å etterforske alvorlig kriminalitet.

De startet med en hemmelig etterforskning i seks uker, med krimtekniske undersøkelser i rundt to uker i huset til den savnede kvinnen.

Politiet har fått hjelp fra politi flere land. Blant annet amerikanske FBI. Politiet har også søkt ved hjelp av hunder i nærmeste vann, hus og eiendom i flere omganger. Øst politidistrikt har også fått bistand fra Sverige, som har spesialhunder for søk etter lik i vann.

Teknikere i politiet har brukt laserskanner for å lage en digital modell av åstedet der Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politiet har samlet inn rundt 6000 timer med videoopptak som har vært gjennomgått i jakt etter svar.

Kan ikke bruke tvangsmidler

Men nå som Tom Hagen er løslatt mister politiet muligheten til å benytte seg av tvangsmidler.

– Politiet kan i utganspunktet fortsette etterforskningen, men de mister muligheten til å benytte seg av del tvangsmidler som avlytting eller kommunikasjonskontroll, ransakinger, beslag og fengsling. Dette må det være skjellig grunn til mistanke for at de skal få gjøre, sier Ragnar Lindefjeld, tingrettsdommer i Oslo tingrett.

Ragnar Lindefjeld, dommer i Oslo tingrett Foto: Privat

Lindefjeld mener politiet likevel har andre muligheter.

– Den mest nærliggende muligheten for å fortsette å bruke slike metoder, er at politiet presenterer nye bevis for retten, sier Lindefjeld.

Han mener politiet også kan endre siktelsen mot Tom Hagen.

– Istedet for drap kan de for eksempel sikte kan for frihetsberøvelse. Bevisene kan ligge an til at det er skjellig grunn til mistanke for dette, Men dette har jeg ikke grunnlag for å spekulere i, sier Lindefjeld.

– Viktig for etterforskningen

Øst politidistrikt har fastholdt at de har mulighet til å gjennomføre såkalt tredjemannsransakelse i boligen til Hagen.

– Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskingsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, skrev påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding søndag ettermiddag.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere noen flere detaljer rundt etterforskningen og bruken av tvangsmidler.