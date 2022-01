– Det har vært en lang prosess å komme dit og et valg som har vært vanskelig å ta, sier kvinnens forsvarer Gunhild Lærum.

Ifølge Lærum opplever moren som veldig mange andre at denne saken er ekstremt vanskelig.

– Det er veldig mange som har det vondt fordi at to små gutter er døde. Og uansett hva slags behandling denne saken får i rettsapparatet, så kommer jo de to aldri tilbake og hun tenker at det er det beste nå at resultatet som allerede finnes, det blir stående.

– Det er spesielt

Lærum mener saken i utgangspunktet er spesiell og viser til at det er veldig få lignende saker i norsk rettshistorie.

Hun mener det også er spesielt at en ankesak trekkes dagen før den skal opp.

– Skal man gå i lagmannsretten, må man tenke at det er mye og noe å kjempe for. Og hun opplever vel at det ikke er det, sier Lærum.

Hva tenker du som forsvarer om det som nå har skjedd?

– Som forsvarer så tenker jeg at vi har en jobb å gjøre og det er å høre på hva klienten ønsker og gi de råd vi mener er gode. Også når folk er i en så veldig vanskelig situasjon som det hun er i.

Tilregnelig

Rettspsykiatrisk sakkyndige har tidligere undersøkt kvinnen. De mener hun var tilregnelig og ikke psykotisk på tidspunktet da drapene skjedde.

Man kan ikke dømmes til straff dersom man ikke er strafferettslig tilregnelig.

I tingretten sa de at hun trolig husker drapene, men at hun har blokkert minnet av handlingene, og at hun derfor ikke var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Før ankesaken ba forsvareren om at moren skulle bli vurdert på nytt av nye rettspsykiatere. Det ble avvist av lagmannsretten.

– Man tenker jo da at de to som er oppnevnt, de vil jo ha samme oppfatning av hennes tilregnelighet som det de hadde på det tidspunktet hvor saken gikk her i Lillestrøm, sier Lærum.

Husker ikke drapene

19. juli 2020 rykket nødetatene ut til en leilighet i Lørenskog. De hadde fått melding om en mulig brann.

Inne i leiligheten fant brannmannskaper en skadet mor og hennes to små gutter på ett og sju år. Barna ble konstatert døde på stedet.

Først ble barnas far pågrepet og siktet. Moren hadde lagt skylden på ham.

Men samme kveld ble han løslatt. I stedet ble moren siktet og senere tiltalt for å ha kvalt sine to små barn.

Drapssaken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett i juni i fjor.

Under rettssaken forklarte kvinnen at hun ikke kunne huske noe fra kvelden før eller natten da drapene skjedde, men hun erkjente at det ikke kunne være noen andre som hadde begått dem.

– Jeg husker ikke, men det er jo tydeligvis bare jeg som har vært der, sa hun i tingretten.

I Romerike og Glåmdal tingrett ble hun dømt til 21 års fengsel for overlagt drap på de to sønnene. Hun ble også dømt for underslag mot den ene sønnen og for å uriktig ha lagt skylden for drapene på sin tidligere ektemann.

Hun anket dommen.

Den skulle ha startet 25. januar, men er nå trukket.