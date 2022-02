Blir hetset etter at ekskona drepte sønnene hans i Lørenskog

– Jeg unner ingen andre å bli utsatt for det samme som meg. Jeg føler at jeg lever i et mareritt, sier den 34 år gamle tobarnsfaren.

Kort tid etter at Mikael (7) og Gabriel (1) ble funnet drept, eksploderte det på ulike nettforum og i sosiale medier. Barnefaren ble hetset.

Han har også fått hets rett i postkassen og på mobilen etter drapene på de to sønnene.

Mye av hetsen har han lest på mobil eller PC. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

Pågripelsen

Søndag 19. juli i 2020 våkner Juma Iraki i 10-tiden. Han griper etter telefonen. Klikker seg inn på VG.

Øynene fester seg ved en overskrift.

«To barn funnet døde i Lørenskog – Mor er kritisk skadet.»

Han ruller nedover i artikkelen. Kjenner igjen blokka der ekskona bor.

– Jeg får en helt ekstremt ubehagelig følelse.

Verre blir det når han ikke får kontakt med den eldste sønnen sin, Mikael, eller ekskona på telefon.

Han hiver seg i bilen.

Når han kommer frem, ser han mye politi. Mye presse. Politisperringer.

Nødetatene rykket ut til en leilighet i Lørenskog 19. juli 2020 etter melding om en mulig brann. Inne i leiligheten fant brannmannskaper en mor og hennes to små gutter på ett og sju år. Barna ble konstatert døde på stedet. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han prøver å finne en parkeringsplass, men plutselig er det flere politibetjenter og politibiler rundt ham. Han blir beordret ut av bilen.

Når han kommer ut, tar politibetjentene et skritt tilbake. Han stusser på at de virker redde for ham.

Han strekker armene ut fra kroppen og spør: – Hva er det som skjer?

Politiet svarer at det har skjedd noe og at de skal forklare.

– Vær så snill. Si at det ikke er barna mine, sier Iraki.

Han blir beordret til å løfte hendene i været. Blir ransaket. Påsatt håndjern.

Deretter blir han ført inn i en politibil. Her får han beskjeden.

«Barna dine er drept. Du er siktet for dobbeltdrap.»

På politistasjonen i Lillestrøm blir det tatt fingeravtrykk, DNA-prøve og avhør.

Han tilbyr politiet klokken sin med GPS og telefonen slik at de kan spore bevegelsene hans. Informasjon fra bilen hans kan fortelle hvor den har vært. Han opplyser hvem som kan gi ham alibi.

På ettermiddagen får han vite at politiets mistanke mot ham, er svekket. Kort tid senere blir han løslatt.

Dagen etter blir barnas mor siktet. Hun blir senere dømt for dobbeltdrap.

Siktelsen mot Juma Iraki blir først frafalt etter ni måneder.

Mikael (7) og Gabriel (1) er oppkalt etter to av erkeenglene som har plass i flere religioner. Engler av høyeste rang. Foto: Privat Foto: Privat

Hetsen

Sommeren 2021: Et mørkt skydekke har lagt seg på himmelen over Sørli i Lørenskog.

Skrik og latter fyller luften. Barn leker på redehusker, dumphusker og i klatrestativ. Lekeapparater finansiert av stiftelsen Erkeengler.

Kort tid etter drapene oppretter Juma Iraki stiftelsen, sammen med familie og en nær venn, til minne om guttene.

Målet er at barn og unge i Lørenskog og Rælingen får delta i lek og fritidsaktiviteter.

– Jeg følte at jeg måtte gjøre noe. Barna mine var alt for meg.

Lekeplassen har fått navnet Mikael og Gabriels lekeplass. Den ble åpnet samme dag som rettssaken mot moren deres ble avsluttet.

Da faren kom til lekeplassen 4 juni i fjor, var den full av barn. – Det var et godt syn etter en veldig tung og dyster uke. Foto: Bård Nafstad / NRK Foto: Bård Nafstad / NRK

Barnefaren møter oss ved lekeplassen.

Han finner frem mobilen for å vise oss eksempler på hetsen han har opplevd etter at de to sønnene hans brått ble revet bort.

Mye har sammenheng med innvandrerbakgrunnen hans, selv om han har bodd i Norge siden han var ti måneder og ser på dette som hjemlandet sitt.

Ekstra sårende er hetsen han har opplevd fordi han har prøvd å gjøre noe meningsfylt oppi det meningsløse.

Han har også opplevd hets for stiftelsen Erkeengler. Foto: Skjermdump

Brevet

Men det verste var et brev han fikk i posten på jobben høsten etter at drapene skjedde. Det startet slik:

Først vil jeg kondolere med den alvorlige og uavklarte familietragedien du befinner deg i. Hvem vet vel hva det koster å miste sine nærmeste, barn? Men så er også dette den eneste medfølelsen du får fra meg. Åpning på brev til barnefar

I brevet anklages han for å ha sviktet som far og for medvirkning til det som skjedde.

Jeg vil råde deg til å ta kontakt med advokaten for å diskutere det juridiske begrepet Passiv Medvirkning. Utdrag fra brev til barnefar

– Jeg kan ikke fatte og begripe at et menneske kan ta seg tid til å sette seg ned og formulere et så hensynsløst brev til en far som akkurat har mistet det viktigste i livet sitt.

Han politianmeldte brevet for hensynsløs adferd.

– Uhørt

– Jeg synes det er uhørt å utsette et offer for hets fordi han har fått sine barn drept, sier bistandsadvokat John Christian Elden.

Ifølge Elden er det sjelden at ofre i drapssaker utsettes for sjikane.

John Christian Elden er sammen med Sol Elden bistandsadvokat for barnefaren samt de to guttene som ble drept i Lørenskog. Foto: Ola Hana / NRK

– Det virker dessverre bare som at noen er så utpreget rasistiske at de mener det alltid er den med mørkest hud som er å bebreide.

Elden mener politiet og domstolene raskt og bestemt bør reagere på slik mangel på empati og forståelse for andre mennesker.

E-posten

Helgen før rettssaken starter mot barnas mor, viser TV 2 videoopptak av pågripelsen av Juma Iraki.

I denne politibilen sitter barnefaren når han får vite at han er siktet for drap på de to sønnene sine. Bildet er hentet fra videoen som ble vist på TV 2. Foto: Ole Magnus Storberget / TV 2 Foto: Ole Magnus Storberget / TV 2

Inne i politibilen får han vite at ekskona og barnas mor har pekt ham ut som drapsmann. På opptaket kan man høre en fortvilet far rope nei, nei, nei, nei.

Han bryter sammen.

Hulker og skriker neeei, neeeei før bakdøren på politibilen blir dratt igjen og bilen kjører bort.

Natt til mandag før rettssaken starter, får han denne e-posten:

Barnefaren har lagt seg tidlig for å være opplagt til første dag av rettssaken. Klokken 01.59 får han denne e-posten. Foto: Skjermdump

Han oppdager den på morgenen før han skal i retten. Den første tanken er at noen forsøker å psyke ham ut før rettssaken mot hans ekskone.

– Det er provoserende. Så kaldhjertet. Så usympatisk.

Når han kommer til rettslokalet, viser han e-posten til John Christian Elden.

Han er tydelig.

– Dette må du anmelde til politiet.

Én person mistenkt

Mer enn åtte måneder har gått siden Juma Iraki mottok e-posten. Og det er over ett år siden han fikk brevet.

Begge sakene er etterforsket av Øst politidistrikt.

– Vi har jobbet med å spore og identifisere avsenderne.

Hvem som sendte e-posten, vet politiet foreløpig ikke. Men etterforskningen av brevet har gitt resultater.

En kvinne er nå mistenkt for hensynsløs adferd ved å ha sendt et sjikanerende, krenkende brev. Hun er avhørt av politiet.

Politijurist Eline Andreassen i Øst politidistrikt er påtaleansvarlig i saken. Foto: Privat

– Vedkommende har erkjent å ha sendt dette brevet, men personen mener ikke at brevet er hensynsløs adferd, sier politiadvokat Eline Andreassen.

Politiet skal nå vurdere om kvinnen kan straffes.

Den høyeste straffen man kan få for hensynsløs adferd, er fengsel i inntil to år.

– Utgangspunktet for et tilfelle som dette vil nok være en bot.

Håper det tar slutt

Juma lraki har valgt å fortelle om det han er blitt utsatt for fordi han mener det er uakseptabel adferd.

Han opplever hetsen som en tilleggsbelastning. Foto: Vegar Erstad / NRK Foto: Vegar Erstad / NRK

Ekstra sårt er det at mye av hetsen er knyttet til hans etniske bakgrunn fra Midtøsten, hvilken religion han tilhører og hva slags navn han har.

Han håper det snarest tar slutt. Kommer det mer, vil han ikke tolerere det.

– All hets blir politianmeldt.

Vedkommende risikerer å bli straffeforfulgt.

– Jeg håper og ønsker at folk forstår det selv uten at jeg må minne dem om at slik hensynsløs adferd er uakseptabelt.

25. januar var det planlagt ankesak i Eidsivating lagmannsrett, etter at barnas mor ble dømt i tingretten. Denne ble avlyst fordi hun trakk anken.