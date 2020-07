Lørenskog-drapene: Barna begraves i dag

Søndag forrige uke ble to små barn funnet drept i en bolig i Lørenskog. Moren ble også funnet alvorlig skadet og kjørt til Ullevål sykehus. Hun er siktet for dobbeltdrap.

I dag begraves de to barna. Det bekrefter farens nye bistandsadvokat, John Christian Elden.

– Far og hele familien er ubeskrivelig hardt rammet av drapene. Nå vil de komme seg gjennom begravelsen før vi ser nærmere på straffesaken, sier Elden.

FUNNET DREPT: Barna ble funnet drept på en privat adresse i Lørenskog. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Dette er en tragedie som har rammet familier og et lokalsamfunn. Mange barn i nærmiljøet er også dypt berørt, sier familien i en pressemelding via Øst politidistrikt.

Barna er obdusert, men politiet vil foreløpig ikke si noe om motiv og dødsårsak fordi moren fremdeles er for syk til å bli avhørt.

– Vi har ingen informasjon om når endelig obduksjon vil være klar, sier kommunikasjonsrådgiver Marita Hatlelid i Øst politidistrikt til NRK.

Informert om siktelsen

Moren ble i dag formelt informert om siktelsen av sin forsvarer Gunhild Lærum.

– Hun er i dårlig forfatning og det er fortsatt ikke mulig å gjennomføre avhør, sier Lærum.

Tidligere i dag kom det fram at helsetilstanden til kvinnen som er siktet for drap på de to barna sine i Lørenskog, gjør at hun ikke blir avhørt før helgen.

FORSVARER: Gunhild Lærum sier den drapssiktede moren fremdeles ikke er i stand til å avhøres. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Faren ble først siktet i saken, men siktelsen mot han er frafalt.

Øst politidistrikt skrev i en pressemelding tirsdag at etterforskningen pågår for fullt og at politiet fortsetter arbeidet med tekniske undersøkelser og avhør av vitner.

ÅSTEDET: Døren til leiligheten er forseglet etter at to barn ble funnet døde søndag kveld. Moren er siktet for drap, men har ennå ikke blitt avhørt av politiet. Foto: Anders Fehn / NRK

Moren observeres

Moren skal observeres for å finne ut om det er grunnlag for videre undersøkelser som kan vise om hun var tilregnelig eller ikke på handlingstidspunktet. Altså en såkalt prejudisiell observasjon.

POLITI: Krimteknikere jobber utenfor leiligheten der barna ble funnet. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Pål Grøndahl skal gjennomføre undersøkelsen. Han uttaler seg ikke om denne saken, men på generelt grunnlag:

– Man har en samtale med siktede, som kan være fra en halvtime til tre timer. Man avslutter ved at man vil anbefale at det gjøres en fullstendig observasjon eller ikke, sier Grøndahl.