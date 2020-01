Lokfører krever unnskyldning fra Vy etter beskyldning om aksjoner

– Å være lokfører er en veldig hyggelig jobb, men for tiden er det mer slitsomt enn det har vært i mine 11 år i jernbanen, sier lokomotivfører Christopher Holager.

Siden september har de omkring 700 lokomotivførerne i Region Øst vært i konflikt med ledelsen. Vy sliter med å få bemanningskabalen til å gå opp, og mener de ansatte ikke er fleksible nok. Nærmest daglig blir tog innstilt.

Konflikten toppet seg i midten av desember da 104 avganger på Østfoldbanen ble innstilt. Ledelsen i Vy mistenkte en sykemeldingsaksjon, og inndro retten til å skrive egenmelding.

– Det var bunnpunktet. Mange ble rasende. Siden har kommunikasjonen med ledelsen vært helt katastrofalt dårlig, sier Holager.

Fagforeninga Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har blant annet erklært mistillit mot en av Vy-direktørene.

– Ingen aksjon

Torsdag møtes Vy og NLF. Selv om Holager ikke er en del av ledelsen i fagforeninga, mener han å snakke for mange lokførere når han krever en beklagelse.

– Vi vil kategorisk avvise at det har vært en sykemeldingsaksjon. Vi finner oss rett og slett ikke i å bli anklaget for det, sier han.

En uforbeholden beklagelse sitter imidlertid langt inne. Ledelsen i Vy står nemlig fast på at det var nødvendig å inndra retten til å skrive egenmeldinger en periode før jul.

NRK har fått innsyn i sykefraværet for uke 49. Da leverte 116 lokførere egenmelding eller sykemelding. Samme uke i 2017 og 2018 var tallet rundt 60.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Her er det flere som føler seg urettferdig behandlet fordi de aldri har misbrukt denne retten. Men vi mistenker at noen gjorde akkurat det, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Ferieavvikling provoserte

Lokfører Holager sier at yrkesstoltheten blant lokførerne er så sterk at «det er en helt absurd tanke» å misbruke egenmeldingsdagene.

– Hvis sykefraværet har økt, så skyldes det helt enkelt at lokførerne er mer syke. Så kan man spørre seg om denne langvarige konflikten har ført til at terskelen for å gå på jobb er høyere, sier han.

En av kildene til konflikten var at Vy sentraliserte håndteringen av ferieavvikling, noe som falt mange ansatte tungt for brystet. I forrige uke gikk Vy tilbake på ordningen.

Vy-ledelsen tror det kan ta tid å bygge opp igjen tilliten mellom de ansatte og ledelsen, men håper torsdagens møte kan gi noen resultater.

– All den tid vi opplever at vi ikke har fleksibilitet blant lokførerne, så er det vanskelig. Vi må høre hva som skal til for å oppnå bedre fleksibilitet så vi igjen får normal togtrafikk, sier Lundeby.