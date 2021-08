Lokalsamfunn i sorg – tre unge i samme familie omkom

En lastebil og en personbil kolliderte mandag kveld på riksvei 7 i Gulsvik i Flå kommune. Ulykken krevde tre menneskeliv.

Etter det NRK kjenner til, er de tre omkomne alle unge mennesker i samme familie. De tre skal ha vært på vei hjem etter å ha kjøpt bilen de krasjet i.

– Vi ser at det er viktig for de som ønsker å møtes, treffes og snakke sammen. Vi er en liten kommune og mange kjenner til de omkomne, sier ordfører i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne.

Flagget henger på halv stang utenfor begge kommunehusene. Bygdene er i sjokk.

Ordfører Knut Martin Glesne i Krødsherad kommune. Foto: Krødsherad kommune

Krødsherad og Flå kommuner, med til sammen 3.300 innbyggere, samarbeider nå for å takle situasjonen på best mulig måte.

– Dette rører noe alvorlig i en, sier Glesne stille til NRK.

– Berører alle

Ordfører i Flå kommune, Merethe Gandrud, er dypt preget av ulykken.

– Flå er et lite lokalsamfunn hvor de fleste kjenner dem som bor her. Mange er redde og engstelige og lurer på hvem det kan være da vi ikke har kunnet gått ut med navn og identifikasjon, sier hun til NRK.

Ordfører i Flå kommune, Merethe Gandrud. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– En dødsulykke er fryktelig enten man kjenner dem eller ikke. Det berører alle her selv om man ikke vet hvem de er. Lokalsamfunnet kommer i et vakuum. Man sender meldinger, og lurer på om noen har hørt noe. Man spekulerer, og jeg tror at spekulasjoner noen ganger er verre enn å få vite. Det berører, spesielt de unge, sier Gandrud.

Begge kommuner åpner nå opp for å ta imot de pårørende.

– Hvordan blir de pårørende tatt vare på nå i denne akutte fasen?

– De tar godt vare på hverandre i familie- og vennekretsen. Så har vi åpnet på eldresenteret vårt, et rom som ikke har noe livssynstilknytning, slik at de kan møtes der. Lokalet er stort nok til at vi kan ivareta smittevernhensyn. Så har vi stilt vårt personell til disposisjon for å ta imot og som kan snakke med de som trenger det, svarer Glesne.

Det flagges på halv stang ved Krødsherad barne- og ungdomsskole som holder åpent i kveld. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Politiet har så langt ikke gått ut med kjønn og alder på de omkomne. Glesne bekrefter at de tre har tilknytning til Krødsherad og Flå kommune.

– Det er riktig, og det er det vi kan si så langt. Det er et ganske så møysommelig arbeid for politiet før de kan bekrefte hvem de er.

– Hvordan blir hverdagen fremover i Krødsherad nå?

– Det vet vi ikke. Det vil prege oss alle sammen at vi mister personer i kommunen på en sånn tragisk måte. Vi sitter sammen og gjør det vi kan.

– De som sitter igjen og sørger, de skal få all mulig bistand?

– Det skal de, avslutter Knut Martin Glesne.