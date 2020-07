Lokale produsenter får ikke plass på Vinmonopolet

Vinmonopolet har ikke krav om å ta inn lokale varer, slik Systembolaget i Sverige har.

Det betyr at for eksempel gin fra Oslo Håndverksdestilleri kun er å finne på noen få, lokale vinmonopol.

Men ettersom destilleriet ligger nært nok svenskegrensa finnes produktene i sortimentet «Lokalt och Småskaligt» hos Systembolaget i både Strømstad og Charlottenberg.

At du må over grensa for å få tak i norske produkter vil lokale produsenter i Norge ha en slutt på.

– Vi får ikke lov til å markedsføre eller vise frem produktene våre på noen måte. Vinmonopolet er egentlig det eneste utstillingsvinduet vi har. Dette skaper utfordringer for oss, sier Espen Tollefsen.

Han er daglig leder i Oslo Håndverksdestilleri. Tollefsen mener dette også er et problem for forbrukere som ønsker å handle lokalt og kortreist.

– Folk kjenner til Jägermeister, Aperol og Smirnoff. Disse store merkene har man møtt i utlandet og har alltid vært på polet. Det er vanskelig for oss som er små og lokale å skille oss ut, sier Tollefsen.

Espen Tollefsen, daglig leder i Oslo Håndverksdestilleri, Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

Et utdatert regelverk

Fordi det er vanskelig å få plass på lokale vinmonopol tyr derfor mange til eksport av sine lokalproduserte varer.

I Lyngen i Troms og Finnmark bestemte destilleriet Aurora Spirit seg tidlig for å satse internasjonalt.

– Vår strategi har vært å satse på utlandet. Å komme inn på Vinmonopolet i Norge er for vanskelig. Ordningen er utdatert og gammeldags, sier gründer og daglig leder Tor Petter Christensen.

– Fokuset til Vinmonopolet er mer på vin enn på norskproduserte varer. Og dette på tross av at vi aldri vil være et rent vinproduserende land. Brennevin derimot, kan vi fint produsere lokalt, sier Christensen.

Tor Petter Christensen, daglig leder ved destilleriet Aurora Spirit, Foto: TORILL USTAD STAV / NRK

Forstår frustrasjonen

Halvor Bing Lorentzen, kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, mener at muligheten til å få produktet inn i sortimentet absolutt er til stede.

– Det er slik at 20 prosent av butikkens sortiment velger butikkene selv, ut ifra lokal etterspørsel. Det vil si at hvis kunder etterspør for eksempel norskprodusert gin, så vil de ta inn mer av det i sitt sortiment.

Han har full forståelse for at det er frustrasjon blant produsentene.

– Det er klart det er stor kamp om plassen. Heldigvis har vi en nettside der man kan bestille alt av det vi selger.

Samtidig tror han ikke den svenske løsningen er den beste.

– I Sverige er det et mer rigid system, hvor det kun er ti butikker hvor du er sikret plass, i Norge har du mulighet til å havne flere steder.

– Vi er veldig åpne for å gå i dialog med dem, og høre om vi kan finne gode løsninger for alle parter.