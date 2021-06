Her løfter de ut over 1000 år gammel historie

– Jeg tror det blir nervepirrende. Den er skjør og kan brekke. Vi må gjøre det sakte og tenke oss veldig godt om før vi begynner å løfte, sier prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Tirsdag morgen startet arbeidet med å løfte selve kjølen til Gjellestadskipet ut av bakken.

Kjølen er det mest solide trestykket som er igjen av det over 1000 år gamle skipet. Den er delt i tre biter, hvor den største delen måler 4,3 meter.

Arkeologene startet med å løfte ut det minste trestykket.

Arkeologene startet med den minste delen av kjølen – et trestykke på 1,3 meter. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Det er et vakkert syn. Det er det første store trestykket vi tar ut av kjølen, så det er kjempespennende, sier utgravingsleder Camilla Cecilie Wenn.

Alle delene vil bli brakt til Kulturhistorisk museum i Oslo, for videre undersøkelser og konservering.

Vil finne ut mer

Skipsgraven på jordet i Halden ble oppdaget i 2018. Sporene av vikingskipet ble funnet ved hjelp av en georadar.

Da utgravingen startet året etter, var det første gang på over 100 år at en vikingskipsgrav ble åpnet i Norge. En liten bit av kjølen ble hentet ut allerede samme høst.

Den er datert til starten av vikingtiden i Norge – rundt år 793. Arkeologene så raskt at skipet var angrepet av sopp og at det hastet å få ut restene.

Se tre måneders utgravning på 40 sekunder.

Når kjølen nå blir løftet ut vil det være mulig å finne ut enda mer om skipet.

– Det vi allerede ser er at vi har mer av tykkelsen på treverket bevart, som betyr at vi sannsynligvis kan få flere årringer ut av dette stykket. Flere årringer betyr at vi kan finne ut hvor treet har vokst, sier Wenn.

Flere måneder på overtid ble deler av kjølen løftet ut av bakken. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Arkeologene har også gravd ut over 1000 nagler fra skipsgraven.

– Posisjonen til naglene vil kunne si oss mye om skipet. Hvor brede bordgangene er, hvor store de har vært og om de har vært reparert. Det er mye vi kan si selv om selve treverket er borte, sier utgravingslederen.

Har gjort en rekke funn

Det gjort over 8000 små og store funn i gravkammeret i skipsgraven. Blant annet er det funnet avtrykk etter en øks, en rekke perler og skjelettrester av dyr.

En rekke perler i et kjede. Beinrester av noe arkeologene tror kan være en hest eller en okse. En perle av rav.

Når kjølen nå hentes opp vil den bli satt i et vannbad for videre oppbevaring.

– Da blir den ikke mer ødelagt enn det den allerede er, og etter hvert så vil den konserveres sånn at den kan bevares til ettertiden og stilles ut, forteller Wenn.

Med det suksessfulle prøveprosjektet med å ta ut den 1,3 meter lange kjølbiten, er de nå klare for å ta opp de resterende delene av kjølen.