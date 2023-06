– Vi har nå besluttet å ta rettslige skritt mot SiO ved å varsle et kollektivt søksmål. Saken handler om renteinntekter fra depositumskontoer som tilhører studentene, men som SiO har valgt å beholde, sier studentrådsgiver i LO, Lars Måseide.

Bakgrunnen er ifølge Måseide at SiO har valgt å holde tilbake opptil 18 millioner kroner i depositumskroner som tilhører Oslo-studentene.

– Vi mener at SiO, som Oslos største utleieaktør og en viktig tjenesteleverandør for studentene, må følge gjeldende lover og regler. Det er ingen god grunn til at de ikke betaler ut det de skylder studentene, sier Måseide.

Ifølge tall fra Khrono anslås det at samskipnadene skylder studentene over 160 millioner kroner samlet sett.

– Tillitsbrudd

I fjor høst ble det kjent at depositumspraksisen til studentsamskipnadene var ulovlig. Derfor avviklet de åtte samskipnadene ordningen.

De har lovet å tilbakebetale, men forsatt er det mange studenter som ikke har mottatt pengene de har krav på.

Studenter har etter husleieloven også krav på å få tilbakebetalt forsinkelsesrenter fra den dagen depositumet ble ulovlig innbetalt.

Men studentene må selv ta kontakt med samskipnadene for å få pengene.

Marita Westervik Henriksen er student ved Universitetet i Oslo (UiO) og var tidligere bosatt i Sogn studentby. Hun sier saken både gjør henne forbannet og skaper usikkerhet.

Marita Westervik Henriksen er veldig glad for at LO har tatt saken på vegne av studentene. Foto: PRIVAT

– De har tatt seg friheter til å ta penger som ikke er deres, og har ikke vist vilje til å tilbakebetale, til tross for at de er en studentvelferdsorganisasjon, sier Henriksen.

Studenten mener studentsamskipnaden ikke har vært tydelig nok med informasjonen den har delt angående tilbakebetalingen av depositumet og forsinkelsesrenten.

– Da jeg fikk vite om dette var det vanskelig å vite hvor jeg skulle ta kontakt. Jeg brukte en random e-post på siden deres og fikk utbetalt i januar, men uten noen bekreftelse, oppfølging eller regnestykke. Det har vært en vanskelig og skjult prosess, sier hun.

Henriksen forklarer at majoriteten av studentene som er rammet ikke vet at de har krav på å få tilbakebetalt penger.

– Kravene høres kanskje små ut, men her kan det være snakk om matbudsjett i flere uker, eller mulighet til hjemreise som har gått tapt. Måten de har håndtert denne saken på er et tillitsbrudd.

Ingen plikt til å betale uoppfordret

– Forsinkelsesrenteloven er veldig tydelig på at det må stilles et krav til oss, sier styreleder i Studentsamskipsrådet Audhild Kvam.

Har dere gjort noe for å informere om at folk har krav på forsinkelsesrenter?

– Vi er til for studentene og styrt av studentene, og vi er opptatt av at vi skal gi så god informasjon som mulig. Det er ikke alltid vi klarer å nå ut til alle, men vi prøver så godt vi kan å informere om at det er mulig å søke om forsinkelsesrente, sier Kvam.

Vestgrensa er en studentby som ligger i et rolig område rett ved Universitetet i Oslo. Studentbyen rommer 111 leiligheter og 290 hybler. Foto: NTB

Måseide på sin side mener at Studentskipsnaden har vært dårlig på å gi informasjon, og skulle betalt ut pengene med engang de oppdaget at de skyldte dem.

– De har jo allerede innrømmet feil og sagt at de skal rydde opp, men de har fortsatt ikke betalt ut alt de skylder studentene, så vi mener de må rydde opp så raskt som mulig, sier Måseide.

Han påpeker at Studentskipsnaden ikke har brutt loven, men at de har et moralsk krav.

– Når du skylder noen penger, skal du betale de tilbake. Ved å sende et gruppesøksmål, snur man litt om på det ansvaret.

Lover å kommunisere bedre

Andreas Eskelund er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Han sier at SiO er veldig opptatt av alle studenter skal få det de har krav på.

Administrerende direktør SiO, Andreas Eskelund, håper ingen studenter tviler på at de er til for studentene. Foto: Petter Sandberg / SiO

– Vi har absolutt ikke holdt tilbake forsinkelsesrentene, tvert imot så har vi informert om det på våre hjemmesider. Vi har også sendt e-post til alle studenter som i november hadde innestående depositum, og vi har også tilbydd veiledning for hvordan man kan få tilbake forsinkelsesrentene sine, forklarer Eskelund til NRK.

Han forteller at de til nå har utbetalt over 4500 forsinkelsesrenter, og at noe av grunnen til at ikke alle har fått tilbakebetalt depositumene sine, er fordi de mangler korrekte kontoopplysninger.

– Enkelte studenter ønsker ikke å rette kravet om forsinkelsesrente fordi dette blant annet er skattbar inntekt, sier Eskelund.

– Men vi er absolutt med på å forbedre mye av kommunikasjonen vår.