– Jeg hadde blitt stressa hvis jeg hadde ventet til november eller desember, da tror jeg det ville gått rundt for meg, sier Liza Marie Thorvaldsen til NRK.

Hun er for lengst i gang med julegavehandelen for i år. Thorvaldsen er ikke i tvil om hva som må til for å beholde julefreden hjemme.

– Jeg er kanskje litt mer gira enn mange andre, sier hun.

Hun startet med julehandelen allerede i januar.

– Da slipper jeg å bruke alle pengene mine de siste månedene før jul på gaver, sier hun.

God planlegging = mer lykke

Professor i psykologi ved NHH, Helge Thorbjørnsen anbefaler folk å være ute i god tid. Selv handler så sent som på lille julaften. Foto: NHH

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Helge Thorbjørnsen, er selv sent ut med å handle julegaver til tross for at han jobber med forbrukerrettet psykologi.

– Mennesker er kronisk optimistiske, og vi tror vi får tid til mye mer enn det vi egentlig har tid til. Tidlig handling kan føre til mindre stress og andre psykiske reaksjoner, sier han.

Det finnes mennesker som trenger god planlegging for å ha kontroll på livet. Andre lever av risikofylte dager.

– Fordelen er at du bruker mye mindre penger, sammenlignet med rett før jul hvor det er høyere priser og dårligere utvalg. Du får mer kvalitet i beslutningene og mindre spontankjøp, sier Thorbjørnsen.

Svimlende tall

I fjor handlet nordmenn julegaver for 130 millarder kroner (!). Det er to prosent mer enn året 2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Virke.

– Det har aldri vært vanskeligere å lage en prognose for årets julehandel. Vi klør oss mye i hodet nå fordi det er så mye usikkerhet med strøm, økte renter og inflasjon, sier Jarle Hammerstad, som er leder for bransjepolitikk i Virke.

BEKYMRET: Jarle Hammerstad, som er leder for bransjepolitikk i Virke ser ikke positivt på julehandelen i år. Foto: Virke

Bransjeorganisasjonen Virke kommer med årets prognose i november, men tror allerede nå ikke på økning på julehandelen.

– Det er press på prisene, og mange bransjer gjør det de kan for å holde prisene nede. Men de kan jo ikke dele ut gratis varer heller, så det er en balansegang, sier Hammerstad.

Han roser Liza som er tidlig ute med å planlegge.

– Det er et godt grep. Mange planlegger julehandelen i god tid, og det er færre som gjør sjokkinnkjøp nå enn siste uken før jul. For mange starter handelen i november, sier Jarle Hammerstad.

NRK forklarer Her er de beste tipsene for julegavehandel Bla videre Dette er viktig å huske på når du skal handle Det kan være lurt å starte årets julehandel tidlig, særlig om du har tenkt deg å handle julegavene på nett. Det kan bli problemer med leveranser dersom du er sent ute. Dette burde du vite når du handler Husk å be om en byttelapp i butikken.

Skal varen bestilles, be om en skriftlig bekreftelse på at butikken kan levere før jul.

Sjekk underveis, hvis varen ikke kommer frem før jul kan du avbestille kostnadsfritt. Så lenge varer angrefristen ved netthandel Ved netthandel har du 14 dagers angrerett etter loven. Dagene telles fra tidspunktet du mottar varen.

Sjekk returordningene i butikken du velger før du bestiller julegaver. Dette anbefaler Forbrukerrådet Sjekke om det kontaktinformasjon på nettsiden.

Lese avtalevilkårene.

Foreta et søk på nett om butikkens rykte.

Handle fra en norsk nettside.

Betale med kredittkort for en ekstra sikkerhet, i tilfelle du ikke mottar varen eller det oppstår andre problemer. Forrige kort Neste kort

Starter allerede i januar

For Liza Thorvaldsen er det viktig at førjulstida er avslappende og koselig. Hun forteller at den nøye planleggingen av julehandelen begynte da hun fikk barn.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi har den måneden i året hvor vi er litt ekstra mye sammen og gjør ting som er litt annerledes, sier Thorvaldsen.

SHOPPER: – Jeg liker å gi ting med hjertet og at gavene betyr noe, sier helårsshopperen Liza Thorvaldsen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Økt mestring, lykkefølelse, mindre stress og mer kontroll. Disse tingene gjør at kvinnen fra Trøgstad bruker god tid på å planlegge julegavene allerede under januarsalget etter jul.

– Jeg liker å gi ting med hjertet og at gavene betyr noe.

Den tidlige julehandlingen startet da hun fikk barn.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi har den måneden i året hvor vi er litt ekstra mye sammen og gjør ting som er litt annerledes, sier Thorvaldsen.