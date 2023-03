Live sovnet bak rattet med toåringen i baksetet

– Jeg hadde vært på nattevakt. Dro hjem på morgenen for å hente sønnen min for å kjøre ham til besteforeldrene. Hadde ikke sovet på forhånd, men det var heller ikke så uvanlig for meg på den tiden.

3. november 2010 startet som en vanlig, kald og mørk høstmorgen for sykepleier Live Gusfre (42).

Turnusarbeideren var ferdig med nattskiftet på sykehuset i Drammen. Nå skulle minstemann plukkes opp hjemme og kjøres til Lier – en kjøretur på 20 minutter.

Alt vanlig. Alt vel og bra. Men så gikk det galt.

– På den tiden var barna på to og tre år ofte syke. Jeg jobbet mye kvelds- og nattevakter for å få det til å gå opp med familien hjemme, forteller Live.

Sønnen ble plassert i barnesetet. Live satte seg bak rattet, men kan ikke huske at hun kjente seg spesielt trøtt eller uopplagt.

Dessuten: Å ikke sette seg i bilen var aldri et alternativ.

– Jeg hadde bare vært på jobb og skulle levere sønnen min. Det er det man gjør for å få livet til å gå opp, når man er en turnusarbeider.

Jeg skjønte at jeg hadde sovnet og at dette var min skyld Live Gusfre

Kollisjon, airbag og blod

På Joseph Kellers vei i Tranby i Lier er fartsgrensen 40. I området ligger både barneskole og barnehage. Der skjer det som ikke skal skje. Live sovner bak rattet.

Bilen skråner over i motsatt kjørefelt og kolliderer med en annen bil.

– Jeg våkner av det første smellet da jeg kjører i bilen. Selv sendes jeg videre mot et gangfelt hvor det går barn på vei til skolen. Og så smeller airbagen i ansiktet mitt da bilen treffer et skilt.

Der stanser kjøreturen.

Akuttsykepleier i akutt situasjon

På den tiden jobbet Live på akuttmottaket. Hun var trent i den type situasjoner, og agerte deretter. Rolig og behersket.

– Jeg skjønte at jeg hadde sovnet og at dette var min skyld. Så var det å kartlegge, er noen skadet?

Lettelsen var stor da hun innså at det ikke var snakk om personskader.

Sønnen i baksetet slapp unna det hele med skrekken.

– Han var helt rolig og skrek ikke.

Fører av den andre bilen var uskadet. Til alt hell og lykke gikk ingen skolebarn akkurat der bilen kom seilende opp på gangfeltet.

Og Live satt igjen kun med en blødende finger etter krasjet og det plutselige møtet med punching-airbagen.

– Det gikk heldigvis veldig, veldig bra. Men det kunne gått mye verre.

Live priser seg lykkelig over at det gikk så bra som det gjorde. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Ingen unnskyldning

Hun fikk en klekkelig bot og mistet førerkortet.

– Jeg følte meg veldig dum rett og slett. Da jeg satt i politiavhør dagen etter, spurte de: «Hvorfor satte du deg i en bil når du ikke hadde sovet?»

Hun hadde ingen unnskyldning. Det fantes ikke et godt, forklarende svar.

Så kom sjokket. I én uke lå hun bare på sofaen.

– Jeg hadde ikke stemme. Var helt utmattet.

Koster samfunnet milliarder

Søvnforsker og psykologspesialist Håvard Kallestad sier at de som har kronisk dårlig søvn over tid får en veldig redusert livskvalitet.

Så mye som 20 prosent av befolkningen sliter med søvnen. Og ubehandlede søvnlidelser koster det norske samfunnet mellom 10 og 20 milliarder kroner i året, ifølge seniorforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet.

Forsker og psykologspesialist ved St. Olavs hospital og NTNU i Trondheim, Håvard Kallestad. Foto: NTNU

Den sårt tiltrengte søvnen

Som tidligere rådgiver i sykepleierforbundet har Live holdt kurs i arbeidstid og turnus for ledere og for nye tillitsvalgte. Da pleide hun å flette inn sin historie for å gjøre turnusarbeidere oppmerksomme på hvilket ansvar de har.

– For det er kjent at sykepleiere sliter med søvn, særlig etter kveldsvakt og hvis de skal på igjen på morgenvakt. Da kan det fort bli bare fire-fem timer, bemerker Live som nå er fylkesnestleder i sykepleierforbundet.

Søvnforsker om søvn Ekspandér faktaboks Håvard Kallestad er forsker og psykologspesialist ved St. Olavs hospital og NTNU i Trondheim. Han leder en forskningsgruppe om søvn ved NTNU institutt for psykisk helse, og sier dette om det helt grunnleggende behovet søvn: – Tidligere tenkte man at man skulle «lade batteriene» når man sover. Men det er mye som skjer når vi sover. Søvn er en langvarig prosess, sju, åtte timer, og den er viktig for vår psykiske og fysiske helse. – Folk som har kronisk dårlig søvn over tid får en veldig redusert livskvalitet, og beskriver det som et filter mellom dem og virkeligheten. – Ved lite søvn får man en mye høyere aktivering i områder i hjernen som er relatert til følelser. I bunn og grunn betyr det at du får redusert evne til å regulere følelsene dine, kanskje spesielt de negative. – Anbefalt mengde med søvn er individuelt. For noen år siden var det en gruppe mennesker som prøvde å finne ut hvor mye søvn som er optimalt. De kom frem til syv timer. Men dette avhenger av alder. Søvnbehovet er ikke det samme gjennom livet.

Hun mener at arbeidsgiverne i stor grad forstår problematikken med tredelt turnus, men at det er stor forskjell på deres kompetanse når det gjelder å lage gode turnusordninger.

Sykepleierne kan avtale ned til åtte timers hviletid, men etter en hektisk kveld på jobb kan det ta tid å roe seg – og å få den sårt tiltrengte søvnen.

– Løsningen er å unngå såkalte «quick returns», altså fra kveldsvakt og så rett på tidligvakt dagen etter. En god turnus er en ordning hvor du starter uka med dagvakt, går over til kveldsvakt og videre til nattevakt.

Live Gusfre fikk førerkortet tilbake etter et par måneder. Nå ønsker hun å gjøre turnusarbeidere oppmerksomme på ansvaret de har. Foto: Henning Rønhovde / NRK

De generelle rådene for god søvn er å legge seg og stå opp til samme tid.

– Men det er jo sykepleiere i turnus ofte fratatt muligheten til. Til syvende og sist er dette med søvn eget ansvar, men det er også arbeidsgivers ansvar å legge opp til en helsefremmende turnus, avslutter Live.