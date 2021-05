– Hun var en resurssterk person som ble psykisk syk og hun jobbet med psykisk helse selv, forteller Gustavsen.

Hun er fylkesleder i Viken Frp. I 2016 fikk hun beskjeden om at søsteren hadde tatt sitt eget liv.

Da søsteren ikke ønsket å gå til sine egne kollegaer for å få hjelp med depresjonen, gikk hun til en privat psykiater i en annen by.

– Hun hadde ti timer der og så tok pengene slutt. Derfra så vi at det gikk nedover.

– Jeg så at det hadde hjulpet henne og gå til den psykiateren, men fordi det var privat fikk hun ikke støtte til det. Hadde hun gått til det offentlige, hadde hun fått det.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

Vil likestille tilbudet

Opplevelsen rundt søsterens sykdom og dødsfall har gjort at Gustavsen har fått et stort engasjement for psykisk helse.

I helgen gikk hun talerstolen på landsmøtet til Fremskrittspartiet. Der foreslo hun at tilbudene i det offentlige og private likestilles. Forslaget ble vedtatt på partiprogrammet søndag.

SØSTRENE: Fra venstre Tove Gustavsen, Liv Gustavsen og lillesøster Rita Lie. Tove døde i 2016. Foto: Privat

– Jeg mener at vi ikke må skille mellom det offentlige og private tjenestetilbudet i Norge.

– Her kunne vi kanskje hjulpet henne i den situasjonen hun var i, hvis hun bare hadde fått den hjelpen som var riktig for henne. Å gå til en psykiater i en annen by.

I dag må man betale en egenandel hos psykologer i det offentlige. Egenandelene varierer ut ifra hvor lange timer man har eller om det er gruppetimer. I det private må man betale alt selv.

– Som nær pårørende kan du ikke leve livet for dem og det må fagfolk til. Men når det ikke er tilbud å få, og det bare er på grunn av et regelverk, så må vi fjerne det regelverket.

– Det er gjennomførbart

– Jeg tenker at tilgjengligheten for behandling for psykiske lidelser skal være lett å få tak i, sier stortingsrepresentant for Østfold Høyre, Ingjerd Schou.

– Men det forutsetter jo at det for det første er en henvisning fra fastlegen din, at kvaliteten er god nok og at speisalkompetansen er tilstede.

VIKTIG: Stortingsrepresentant for Høyre, Ingjerd Schou, mener det er viktig at ventetiden er kort i psykiatrien. Foto: Camilla Næss / NRK

Hun har ingen invendinger mot forslaget fra Frp og mener det bør være gjennomførbart.

– Jeg tenker at det er gjennomførbart, men det må være noen krav til kvalitet og kompetanse, så man sikrer at den private tjenesten har den samme standarden som det offentlige og visa versa.

Bekymret for at folk ikke får hjelp

De siste årene har det vært mellom 500 og 700 personer som har tatt sitt eget liv i Norge årlig. I 2018 var det 674 personer og i 2019 var det 650 personer, ifølge Dødsårsaksregisteret.

Liv Gustavsen er bekymret for at mange ikke får den hjelpen de trenger. Hun viser til at nær halvparten av norske studenter sier at de har alvorlige psykiske plager.

Den bekymringen deler også stortingsrepresentant Schou. Gustavsen sier også at ventetiden for å få hjelp er avgjørende.

– Jeg er veldig bekymret for at man ikke skal fange dette opp nå, og at man ikke setter høyt fokus på det. Vi har egentlig i teorien ting på plass, men det må finansiering til.