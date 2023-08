Senest på tirsdag var mellom 40–50 ungdommer innblandet i et masseslagsmål på Ekebergsletta under Norway Cup.

Ifølge politiet var det både slagvåpen som hammer og jernstang, og en person med luftpistol på sletta. Totalt ble to personer skadd og politiet fikk kontroll på ti mistenkte.

– Jeg syns det er helt forferdelig at unger som skal kose seg med fotballen opplever et masseslagsmål på Ekebergsletta. Det sier partileder i Fremskrittspartiet (Frp), Sylvi Listhaug, dagen etter masseslagsmålet.

Også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), sier at gårsdagens handlinger er uakseptabelt.

– Vi har nulltoleranse for denne typen oppførsel i Oslo. Slik vold er uakseptabel og skal slås hardt ned på av politiet, skriver byrådsleder Johansen på Facebook.

– Det utvikler seg i negativ retning

Søndag var det slåsskamp mellom flere ungdommer på Oslo Sentralstasjon. Da ble det blant annet brukt murstein.

Tidligere samme dag ble flere ungdommer stoppa med våpen ved bussterminalen. Blant våpnene var en softgun, kniver og en øks.

Nå reagerer partilederen på hendelsene de siste dagene og sier at utviklingen i Oslo går feil vei.

Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug mener Oslo blir mer utrygg på grunn av ungdomskriminalitet. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

– Dette viser at utviklingen i Oslo går i helt feil retning. Nå må foten settes ned, vi kan ikke leve sånn her lengre, sier Listhaug.

Nå skal partiet fremme tre forslag i Stortinget mot ungdomskriminalitet. Forslagene er:

Innføre visitasjonssoner for våpenkontroll.

Innføre doblet strafferamme for gjengrelatert kriminalitet.

Opprette et lukket institusjonstilbud for barn under den strafferettslige lavalder som har begått gjentatte eller alvorlige kriminelle handlinger.

– Nå må vi ta tilbake byen og gjøre den trygg. Oslo er ikke trygg, selv om Raymond Johansen prøver å si noe annet, sier Listhaug.

– Politiet sier at Oslo er en trygg by, men du mener likevel at den ikke er det?

– Det er trygt i store deler av Oslo, men det kan oppstå situasjoner som gjør at folk kan føle seg utrygge, sier Listhaug og legger til:

– Når vi opplever masseslagsmål på Oslo S og Ekebergsletta så er det helt opplagt. I verste fall kan dette ramme uskyldige og det må vi ta på alvor.

På mandag sa Oslopolitiet at de forventer en økning i ungdomskriminalitet nå som sommeren snart er slutt.

– Vi kan forvente en økning på sensommeren og på høsten. En årsak til det er at latente konflikter utløser vold når miljøer kommer tilbake der de bor. Det sa Rune Swahn, leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt, til NRK på mandag.